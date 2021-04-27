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В Кремле назвали возможные темы для разговора Путина и Зеленского
В Кремле назвали возможные темы для разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин может обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только проблематику двусторонних отношений, а не конфликт на... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:30
2021-04-27T16:18
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только проблематику двусторонних отношений, а не конфликт на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, начались ли контакты между администрацией президента России и офисом президента Украины в части подготовки возможной встречи Путина и Зеленского.Отвечая на вопрос о том, что могло бы стать предметом обсуждения и итогом такой встречи, Песков подчеркнул, что "это зависит от того, как в Киеве понимают суть двусторонних отношений, предтечу двусторонних отношений и будущее двусторонних отношений"."Насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, и особенно с нашими соседями", — добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210426/peregovory-1730026392.html
https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729939187.html
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, в мире

В Кремле назвали возможные темы для разговора Путина и Зеленского

12:30 27.04.2021 (обновлено: 16:18 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только проблематику двусторонних отношений, а не конфликт на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, начались ли контакты между администрацией президента России и офисом президента Украины в части подготовки возможной встречи Путина и Зеленского.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Политолог рассказал, что Зеленский на самом деле хочет обсудить с Путиным
Отвечая на вопрос о том, что могло бы стать предметом обсуждения и итогом такой встречи, Песков подчеркнул, что "это зависит от того, как в Киеве понимают суть двусторонних отношений, предтечу двусторонних отношений и будущее двусторонних отношений".
"Насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, и особенно с нашими соседями", — добавил представитель Кремля.
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