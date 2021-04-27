https://ria.ru/20210427/temy-1730122433.html

В Кремле назвали возможные темы для разговора Путина и Зеленского

В Кремле назвали возможные темы для разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин может обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только проблематику двусторонних отношений, а не конфликт на... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:30

2021-04-27T12:30

2021-04-27T16:18

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только проблематику двусторонних отношений, а не конфликт на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, начались ли контакты между администрацией президента России и офисом президента Украины в части подготовки возможной встречи Путина и Зеленского.Отвечая на вопрос о том, что могло бы стать предметом обсуждения и итогом такой встречи, Песков подчеркнул, что "это зависит от того, как в Киеве понимают суть двусторонних отношений, предтечу двусторонних отношений и будущее двусторонних отношений"."Насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, и особенно с нашими соседями", — добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210426/peregovory-1730026392.html

https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729939187.html

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, в мире