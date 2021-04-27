https://ria.ru/20210427/svpd-1730228381.html

США назвали дискуссию по судьбе СВПД обнадеживающей

США назвали дискуссию по судьбе СВПД обнадеживающей

США считают обнадеживающим факт продолжения дискуссий в Вене по судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T22:38

2021-04-27T22:38

2021-04-27T22:38

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

магатэ

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США считают обнадеживающим факт продолжения дискуссий в Вене по судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на непрямой характер диалога по данной тематике между представителями Вашингтона и Тегерана, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Во вторник в Вене возобновились переговоры по СВПД по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров."Спецпосланник США Роб Малли сейчас в пути, либо уже находится (в Вене), чтобы принять участие в дополнительном раунде переговоров. Мы считаем, что, несмотря на их непрямой характер, дипломатические дискуссии являются верным подходом. И тот факт, что они продолжаются, является обнадеживающим", - сказала Псаки на брифинге.Она затруднилась ответить на вопрос журналистов о том, как долго может продлиться новый раунд переговоров по будущему СВПД в Вене.В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из СВПД - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/iran-1729402872.html

https://ria.ru/20210422/iran-1729486051.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, иран, сша, в мире