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Аналитики рассказали, во сколько обойдется свадьба в 2021 году
Аналитики рассказали, во сколько обойдется свадьба в 2021 году
Средняя стоимость небольшой свадьбы на 15 человек в этом году составит от 170 тысяч рублей, говорится в исследовании сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет". РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:18
2021-04-27T10:07
сбермаркет
москва
общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Средняя стоимость небольшой свадьбы на 15 человек в этом году составит от 170 тысяч рублей, говорится в исследовании сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет"."В сумму входят банкет для гостей, праздничный макияж и прическа, услуги фотографа, видеографа и ведущего, аренда помещения, декор и дизайн приглашений", — пояснили компании.При подсчете аналитики учитывали усредненную цену этих услуг в Москве за период с января по апрель 2021 года.Уютную запоминающуюся свадьбу можно организовать без больших затрат, уверены эксперты. Для начала необходимо заранее составить план праздника."Выберите заранее место для празднования, так как в сезон будет сложно найти кафе или площадку, которые вам понравятся и будут соответствовать пожеланиям по бюджету", — посоветовали авторы исследования.Во-вторых, стоит сразу определиться с бюджетом праздника, отталкиваясь от своих возможностей. Ориентироваться стоит из расчета, что где-то треть суммы уйдет на меню для банкета и аренду помещения, все остальное — на декор, одежду, фото- и видеосъемку и ведущего. В бюджет также стоит заложить десять процентов на непредвиденные траты.Если есть цель сэкономить, то можно поискать платье невесты и костюм жениха в прокате — часто там можно выбрать дизайнерские вещи по доступной цене — или обратиться к брендам массмаркета. Сэкономить можно и на месте проведения, например, выбрав ресторан в центре города в будние дни. Обычно в будни они пустуют, поэтому собственники могут принять гостей без наценки. Эксперты и вовсе советуют не звать много гостей на официальную роспись. Обычно трансфер гостей после официальной части отнимает у новобрачных достаточно большую сумму из бюджета, а у самих гостей — сил. Поэтому их стоит собрать сразу на месте празднования и, например, сделать вместо регистрации церемонию торжественных клятв.Наконец, на свадьбу стоит пригласить ведущего. Он спасет от непредвиденных ситуаций, при необходимости принесет свой реквизит и поможет с оформлением. Если бюджет не позволяет взять конферансье на всю свадьбу, можно заказать услугу на два-три часа. Обычно после этого времени все расслабляются и праздник идет весело и непринужденно.
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сбермаркет, москва, общество

Аналитики рассказали, во сколько обойдется свадьба в 2021 году

08:18 27.04.2021 (обновлено: 10:07 27.04.2021)
 
© Depositphotos / Ruslan GrigorievМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Depositphotos / Ruslan Grigoriev
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Средняя стоимость небольшой свадьбы на 15 человек в этом году составит от 170 тысяч рублей, говорится в исследовании сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет".
"В сумму входят банкет для гостей, праздничный макияж и прическа, услуги фотографа, видеографа и ведущего, аренда помещения, декор и дизайн приглашений", — пояснили компании.
При подсчете аналитики учитывали усредненную цену этих услуг в Москве за период с января по апрель 2021 года.
Уютную запоминающуюся свадьбу можно организовать без больших затрат, уверены эксперты. Для начала необходимо заранее составить план праздника.
"Выберите заранее место для празднования, так как в сезон будет сложно найти кафе или площадку, которые вам понравятся и будут соответствовать пожеланиям по бюджету", — посоветовали авторы исследования.
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Во-вторых, стоит сразу определиться с бюджетом праздника, отталкиваясь от своих возможностей. Ориентироваться стоит из расчета, что где-то треть суммы уйдет на меню для банкета и аренду помещения, все остальное — на декор, одежду, фото- и видеосъемку и ведущего. В бюджет также стоит заложить десять процентов на непредвиденные траты.
Если есть цель сэкономить, то можно поискать платье невесты и костюм жениха в прокате — часто там можно выбрать дизайнерские вещи по доступной цене — или обратиться к брендам массмаркета. Сэкономить можно и на месте проведения, например, выбрав ресторан в центре города в будние дни. Обычно в будни они пустуют, поэтому собственники могут принять гостей без наценки.
Эксперты и вовсе советуют не звать много гостей на официальную роспись. Обычно трансфер гостей после официальной части отнимает у новобрачных достаточно большую сумму из бюджета, а у самих гостей — сил. Поэтому их стоит собрать сразу на месте празднования и, например, сделать вместо регистрации церемонию торжественных клятв.
Наконец, на свадьбу стоит пригласить ведущего. Он спасет от непредвиденных ситуаций, при необходимости принесет свой реквизит и поможет с оформлением. Если бюджет не позволяет взять конферансье на всю свадьбу, можно заказать услугу на два-три часа. Обычно после этого времени все расслабляются и праздник идет весело и непринужденно.
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