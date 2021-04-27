https://ria.ru/20210427/sud-1730196830.html
Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима
Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима
Блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, сообщила пресс-служба РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:19
2021-04-27T18:19
2021-04-27T20:01
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья."Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осужден за совершение преступления <...> "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.Приговор пока не вступил в законную силу.Второго декабря во время стрима выяснилось, что находившаяся в кадре девушка умерла. Не прерывая трансляции, Решетняк вызвал врачей и полицию. Блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Он плакал и винил себя в ее смерти. Все это время труп находился в кадре, а мужчина, предположительно, выпивал.Бригада скорой помощи констатировала смерть. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).В конце декабря суд отправил блогера на два месяца в СИЗО.
https://ria.ru/20210219/strim-1598165677.html
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youtube, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья
.
"Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осужден за совершение преступления <...> "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Второго декабря во время стрима выяснилось, что находившаяся в кадре девушка умерла. Не прерывая трансляции, Решетняк вызвал врачей и полицию. Блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Он плакал и винил себя в ее смерти. Все это время труп находился в кадре, а мужчина, предположительно, выпивал.
Бригада скорой помощи констатировала смерть. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).
В конце декабря суд отправил блогера на два месяца в СИЗО.