https://ria.ru/20210427/sud-1730196830.html

Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима

Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима

Блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, сообщила пресс-служба РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T18:19

2021-04-27T18:19

2021-04-27T20:01

youtube

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья."Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осужден за совершение преступления <...> "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.Приговор пока не вступил в законную силу.Второго декабря во время стрима выяснилось, что находившаяся в кадре девушка умерла. Не прерывая трансляции, Решетняк вызвал врачей и полицию. Блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Он плакал и винил себя в ее смерти. Все это время труп находился в кадре, а мужчина, предположительно, выпивал.Бригада скорой помощи констатировала смерть. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).В конце декабря суд отправил блогера на два месяца в СИЗО.

https://ria.ru/20210219/strim-1598165677.html

https://ria.ru/20210128/strim-1595049759.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, московская область (подмосковье), происшествия