Мексика начнет розлив и упаковку "Спутника V" в июне
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Абзал Калиев
МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. В июне мексиканская лаборатория Birmex начнет розлив и упаковку российской вакцины против коронавируса "Спутник V", переговоры об этом активизировались к апрелю и почти завершены, заявил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.
"Сотрудничество Национального совета по науке и технологиям Conacyt и Birmex с Российским фондом прямых инвестиций назревало, и с 30 марта начались интенсивные встречи... Процесс близок к завершению, на это отведено 45 дней. Примерно в середине июня в Мексике начнется упаковка вакцины "Спутник V", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.
Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели - 22 февраля. Препарат используют среди населения старше 60 лет.
Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".
По последней информации минздрава, в Мексику было поставлено свыше 22 миллионов доз вакцин против COVID-19, из них 16,5 миллиона уже распространили среди граждан. Полностью привиты более 5,9 миллиона человек.