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Мексика начнет розлив и упаковку "Спутника V" в июне
Мексика начнет розлив и упаковку "Спутника V" в июне
В июне мексиканская лаборатория Birmex начнет розлив и упаковку российской вакцины против коронавируса "Спутник V", переговоры об этом активизировались к апрелю РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:41
2021-04-27T21:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
мексика
в мире
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. В июне мексиканская лаборатория Birmex начнет розлив и упаковку российской вакцины против коронавируса "Спутник V", переговоры об этом активизировались к апрелю и почти завершены, заявил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель."Сотрудничество Национального совета по науке и технологиям Conacyt и Birmex с Российским фондом прямых инвестиций назревало, и с 30 марта начались интенсивные встречи... Процесс близок к завершению, на это отведено 45 дней. Примерно в середине июня в Мексике начнется упаковка вакцины "Спутник V", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели - 22 февраля. Препарат используют среди населения старше 60 лет.Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".По последней информации минздрава, в Мексику было поставлено свыше 22 миллионов доз вакцин против COVID-19, из них 16,5 миллиона уже распространили среди граждан. Полностью привиты более 5,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730190228.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире

Мексика начнет розлив и упаковку "Спутника V" в июне

21:41 27.04.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. В июне мексиканская лаборатория Birmex начнет розлив и упаковку российской вакцины против коронавируса "Спутник V", переговоры об этом активизировались к апрелю и почти завершены, заявил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.
"Сотрудничество Национального совета по науке и технологиям Conacyt и Birmex с Российским фондом прямых инвестиций назревало, и с 30 марта начались интенсивные встречи... Процесс близок к завершению, на это отведено 45 дней. Примерно в середине июня в Мексике начнется упаковка вакцины "Спутник V", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели - 22 февраля. Препарат используют среди населения старше 60 лет.
Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".
По последней информации минздрава, в Мексику было поставлено свыше 22 миллионов доз вакцин против COVID-19, из них 16,5 миллиона уже распространили среди граждан. Полностью привиты более 5,9 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийМексикаВ мире
 
 
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