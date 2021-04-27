https://ria.ru/20210427/sputnik-1730225242.html

Мексика начнет розлив и упаковку "Спутника V" в июне

Мексика начнет розлив и упаковку "Спутника V" в июне

В июне мексиканская лаборатория Birmex начнет розлив и упаковку российской вакцины против коронавируса "Спутник V", переговоры об этом активизировались к апрелю РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:41

2021-04-27T21:41

2021-04-27T21:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

мексика

в мире

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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. В июне мексиканская лаборатория Birmex начнет розлив и упаковку российской вакцины против коронавируса "Спутник V", переговоры об этом активизировались к апрелю и почти завершены, заявил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель."Сотрудничество Национального совета по науке и технологиям Conacyt и Birmex с Российским фондом прямых инвестиций назревало, и с 30 марта начались интенсивные встречи... Процесс близок к завершению, на это отведено 45 дней. Примерно в середине июня в Мексике начнется упаковка вакцины "Спутник V", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели - 22 февраля. Препарат используют среди населения старше 60 лет.Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".По последней информации минздрава, в Мексику было поставлено свыше 22 миллионов доз вакцин против COVID-19, из них 16,5 миллиона уже распространили среди граждан. Полностью привиты более 5,9 миллиона человек.

https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730190228.html

мексика

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