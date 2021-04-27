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Бразильский губернатор призвал разъяснить претензии к "Спутнику V"
Бразильский губернатор призвал разъяснить претензии к "Спутнику V"
Председатель совета губернаторов северо-востока Бразилии и глава штата Пиауи Веллингтон Диаш призвал Национальное агентство санитарного надзора Anvisa... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:03
2021-04-27T20:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
воз
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апр - РИА Новости. Председатель совета губернаторов северо-востока Бразилии и глава штата Пиауи Веллингтон Диаш призвал Национальное агентство санитарного надзора Anvisa разъяснить информацию о предполагаемых проблемах с безопасностью российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил журналистам, что Россия продолжит контакты по вакцине "Спутник V" с Бразилией, и если бразильскому регулятору не хватает данных о вакцине, их предоставят. По его словам, предметными переговорами занимается РФПИ."Вакцина производится крупнейшим и старейшим исследовательским центром на планете, институтом Гамалеи. Она одобрена агентствами 16 стран, в том числе России, Аргентины и Мексики, применяется более чем в 60 странах, Всемирная организация здравоохранения планирует включить её в глобальный консорциум вакцин, а Anvisa говорит, что это чрезвычайно рискованно. Кто-то лжет", - сказал Диаш местному изданию Folha de São Paulo.По словам губернатора, если последние заявления Anvisa о небезопасности "Спутника V" имеют основания, Бразилия должна "предупредить планету" - другие страны и ВОЗ о возможном риске.Диаш указал, что хотя Anvisa не является научно-исследовательским центром, заявления регулятора о предполагаемых примесях в вакцине, недостатках в санитарных нормах при производстве и отсутствии контроля эффективности и безопасности вакцины - "это серьезно".Заявления регулятору о разрешении на импорт и экстренное использование в Бразилии вакцины "Спутник V" направили в марте губернаторы 14 штатов и двух муниципалитетов в Рио-де-Жанейро. В сумме они намерены приобрести около 30 миллионов доз. Представитель губернаторов, которые уже договорились об импорте российской вакцины, встретится в четверг с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Бразилии.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, воз, бразилия, в мире

Бразильский губернатор призвал разъяснить претензии к "Спутнику V"

20:03 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апр - РИА Новости. Председатель совета губернаторов северо-востока Бразилии и глава штата Пиауи Веллингтон Диаш призвал Национальное агентство санитарного надзора Anvisa разъяснить информацию о предполагаемых проблемах с безопасностью российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил журналистам, что Россия продолжит контакты по вакцине "Спутник V" с Бразилией, и если бразильскому регулятору не хватает данных о вакцине, их предоставят. По его словам, предметными переговорами занимается РФПИ.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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РФПИ прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"
"Вакцина производится крупнейшим и старейшим исследовательским центром на планете, институтом Гамалеи. Она одобрена агентствами 16 стран, в том числе России, Аргентины и Мексики, применяется более чем в 60 странах, Всемирная организация здравоохранения планирует включить её в глобальный консорциум вакцин, а Anvisa говорит, что это чрезвычайно рискованно. Кто-то лжет", - сказал Диаш местному изданию Folha de São Paulo.
По словам губернатора, если последние заявления Anvisa о небезопасности "Спутника V" имеют основания, Бразилия должна "предупредить планету" - другие страны и ВОЗ о возможном риске.
Диаш указал, что хотя Anvisa не является научно-исследовательским центром, заявления регулятора о предполагаемых примесях в вакцине, недостатках в санитарных нормах при производстве и отсутствии контроля эффективности и безопасности вакцины - "это серьезно".
Заявления регулятору о разрешении на импорт и экстренное использование в Бразилии вакцины "Спутник V" направили в марте губернаторы 14 штатов и двух муниципалитетов в Рио-де-Жанейро. В сумме они намерены приобрести около 30 миллионов доз. Представитель губернаторов, которые уже договорились об импорте российской вакцины, встретится в четверг с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Бразилии.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetВОЗБразилияВ мире
 
 
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