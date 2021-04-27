https://ria.ru/20210427/sputnik-1730176916.html

РФПИ прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"

РФПИ прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"

РФПИ удивлен решению бразильского регулятора по импорту "Спутника V" и считает его во многом политически мотивированным, все необходимые документы для... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:50

2021-04-27T16:50

2021-04-27T20:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр – РИА Новости. РФПИ удивлен решению бразильского регулятора по импорту "Спутника V" и считает его во многом политически мотивированным, все необходимые документы для регистрации были предоставлены Россией, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации"."Мы были удивлены решением Anvisa", - сказал он, добавив, что когда специалисты покидали Россию, ими не были сделаны какие-либо негативные комментарии в адрес российской вакцины.Он подчеркнул, что решение ANVISA отложить регистрацию "Спутника V", возможно, мотивировано политическими причинами. Это подтверждают и данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.По словам Дмитриева, вакцина "Спутник V" подтвердила свою эффективность, и с этим согласились регуляторы многих стран.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730171867.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, бразилия, в мире