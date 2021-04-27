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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/sputnik-1730176916.html
РФПИ прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"
РФПИ прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"
РФПИ удивлен решению бразильского регулятора по импорту "Спутника V" и считает его во многом политически мотивированным, все необходимые документы для... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:50
2021-04-27T20:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
бразилия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр – РИА Новости. РФПИ удивлен решению бразильского регулятора по импорту "Спутника V" и считает его во многом политически мотивированным, все необходимые документы для регистрации были предоставлены Россией, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации"."Мы были удивлены решением Anvisa", - сказал он, добавив, что когда специалисты покидали Россию, ими не были сделаны какие-либо негативные комментарии в адрес российской вакцины.Он подчеркнул, что решение ANVISA отложить регистрацию "Спутника V", возможно, мотивировано политическими причинами. Это подтверждают и данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.По словам Дмитриева, вакцина "Спутник V" подтвердила свою эффективность, и с этим согласились регуляторы многих стран.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, бразилия, в мире

РФПИ прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"

16:50 27.04.2021 (обновлено: 20:12 27.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр – РИА Новости. РФПИ удивлен решению бразильского регулятора по импорту "Спутника V" и считает его во многом политически мотивированным, все необходимые документы для регистрации были предоставлены Россией, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации".
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"Мы были удивлены решением Anvisa", - сказал он, добавив, что когда специалисты покидали Россию, ими не были сделаны какие-либо негативные комментарии в адрес российской вакцины.
Он подчеркнул, что решение ANVISA отложить регистрацию "Спутника V", возможно, мотивировано политическими причинами. Это подтверждают и данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.
По словам Дмитриева, вакцина "Спутник V" подтвердила свою эффективность, и с этим согласились регуляторы многих стран.
"Многие комментарии Anvisa - это неправда, это противоречит документам, которые были им предоставлены, для нас это странно", - сказал он. Он отметил, что Бразилии были предоставлены все необходимые документы, которые были направлены и другим регуляторам.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetБразилияВ мире
 
 
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