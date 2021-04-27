РФПИ прокомментировал решение бразильского регулятора по "Спутнику V"
16:50 27.04.2021 (обновлено: 20:12 27.04.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр – РИА Новости. РФПИ удивлен решению бразильского регулятора по импорту "Спутника V" и считает его во многом политически мотивированным, все необходимые документы для регистрации были предоставлены Россией, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации".
"Мы были удивлены решением Anvisa", - сказал он, добавив, что когда специалисты покидали Россию, ими не были сделаны какие-либо негативные комментарии в адрес российской вакцины.
Он подчеркнул, что решение ANVISA отложить регистрацию "Спутника V", возможно, мотивировано политическими причинами. Это подтверждают и данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.
По словам Дмитриева, вакцина "Спутник V" подтвердила свою эффективность, и с этим согласились регуляторы многих стран.
"Многие комментарии Anvisa - это неправда, это противоречит документам, которые были им предоставлены, для нас это странно", - сказал он. Он отметил, что Бразилии были предоставлены все необходимые документы, которые были направлены и другим регуляторам.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.