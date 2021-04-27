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В Кремле ответили на вопрос о списке недружественных России стран
В Кремле ответили на вопрос о списке недружественных России стран
Конкретных сроков предоставления президенту России Владимиру Путину списка недружественных стран от МИД и правительства нет, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:19
2021-04-27T12:19
2021-04-27T12:25
владимир путин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
правительство рф
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Конкретных сроков предоставления президенту России Владимиру Путину списка недружественных стран от МИД и правительства нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это в министерство иностранный дел вопрос. Все-таки правительство. Поручение было дано, список будет определен", - сказал он, отвечая на вопрос, войдет ли Украина в этот список."Мне неизвестно о том, что что-то есть по срокам", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, которым Россия ограничивает заключение дипмиссиями иностранных государств, допускающих недружественные действия, найм сотрудников, находящихся в РФ. Согласно документу, трудовые договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению.
https://ria.ru/20210426/polsha-1729976680.html
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владимир путин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), правительство рф, дмитрий песков, в мире