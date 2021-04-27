https://ria.ru/20210427/sneg-1730091578.html

В Подмосковье выпал снег

В Подмосковье выпал снег

Снег идет в районе Ступино на юге Подмосковья во вторник, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:02

2021-04-27T10:02

2021-04-27T11:11

михаил леус

погода

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снег идет в районе Ступино на юге Подмосковья во вторник, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в столице ожидаются кратковременные дожди местами с мокрым снегом и до плюс 7 тепла.Снег в Ступино начался в ночь на вторник, примерно с 2 часов ночи, и не прекращается до сих пор. Высота снежного покрова достала щиколотки.Как рассказал Леус, в 9 часов утра снег также был зафиксирован в Нарофоминске, Серпухове, Коломне, Домодедово, в Павловском Пасаде и в Михайловском."Из-за сильной влажности снежного покрова не образуется, так как снег сразу же будет таять", - добавил Леус.Вместе с тем он отметил, что в Кашире высота снежного покрова достиг 17 сантиметров.

https://ria.ru/20210426/moskva-1729941426.html

московская область (подмосковье)

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Кадры снегопада в Москве и Подмосковье Снег идет в районе Ступино на юге Подмосковья во вторник, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в столице ожидаются кратковременные дожди местами с мокрым снегом и до плюс 7 тепла. 2021-04-27T10:02 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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михаил леус, погода, московская область (подмосковье)