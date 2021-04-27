https://ria.ru/20210427/smartfon-1730072170.html

Специалист предупредил об опасных функциях смартфона

Специалист предупредил об опасных функциях смартфона

Проблема не в функционале самого смартфона - будь то Android или iPhone – а в том, как этот функционал пользуется вашими приложениями. Взломщики не дремлют, и... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T02:17

2021-04-27T02:17

2021-04-27T02:17

ваге закарян

россия

apple iphone

google android

технологии

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Проблема не в функционале самого смартфона - будь то Android или iPhone – а в том, как этот функционал пользуется вашими приложениями. Взломщики не дремлют, и даже самые безобидные программы могут быть чреваты неприятными сюрпризами, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.По его словам, всегда следует быть начеку: при каждой возможности используйте сложные пароли, двухфакторную авторизацию, не верьте обращениям от имени друзей и родственников с просьбой денег и рекомендациями тех или иных услуг. Иногда имеет смысл отключить и сервисы геолокации. Не стоит давать приложениям все доступы к функциям телефона, которые оно запрашивает. Напротив, порой стоит запретить их. По словам Закаряна, максимальная внимательность защитит вас от мошенничества на 99%, а 100-процентную защиту может дать лишь отказ от использования смартфона.

https://ria.ru/20210424/smartfon-1729726737.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ваге закарян, россия, apple iphone, google android, технологии