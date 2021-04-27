Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Проблема не в функционале самого смартфона - будь то Android или iPhone – а в том, как этот функционал пользуется вашими приложениями. Взломщики не дремлют, и даже самые безобидные программы могут быть чреваты неприятными сюрпризами, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.
"После истории о приложении, которое обещало предоставить пользователям бесплатный Netflix, а по факту - получало доступ к пуш-уведомлениям и вело на фишинговый сайт, сеть забита рекомендациями внимательно проверить настройки телефона. Особенно это касается владельцев Android-устройств - только на них есть возможность у одного приложения получить доступ к пуш-уведомлениям всех остальных", - добавляет он.
По его словам, всегда следует быть начеку: при каждой возможности используйте сложные пароли, двухфакторную авторизацию, не верьте обращениям от имени друзей и родственников с просьбой денег и рекомендациями тех или иных услуг. Иногда имеет смысл отключить и сервисы геолокации.
Не стоит давать приложениям все доступы к функциям телефона, которые оно запрашивает. Напротив, порой стоит запретить их. По словам Закаряна, максимальная внимательность защитит вас от мошенничества на 99%, а 100-процентную защиту может дать лишь отказ от использования смартфона.
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