https://ria.ru/20210427/skandal-1730198583.html

Лавров рассказал об отказе США разрешить дипломатический скандал

Лавров рассказал об отказе США разрешить дипломатический скандал

Россия предлагала США решение дипломатического конфликта, но администрация Джо Байдена от него отказалась, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T18:34

2021-04-27T18:34

2021-04-27T21:19

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энтони блинкен

сергей лавров

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в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия предлагала США решение дипломатического конфликта, но администрация Джо Байдена от него отказалась, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости.По его словам, страны вернулись бы к нормальным отношениям, если бы это зависело только от Москвы. Министр отметил, что российская сторона предпринимала соответствующие попытки сразу после инаугурации Байдена.Глава российской дипломатии отметил, что беседа с его американским коллегой Энтони Блинкеном получилась "доброжелательной, спокойной, прагматичной". Во время переговоров он заверил его, что Москва намерена возобновлять контакты и искать взаимовыгодные решения по всем направлениям, когда Вашингтон завершит формирование штатов госдепартамента.Лавров напомнил, что "потом пошла цепная реакция". Он подчеркнул, что с самого начала Россия долго оставляла действия США без ответа, поскольку администрация Трампа просила не реагировать на решения уходящей команды Барака Обамы, однако с приходом к власти республиканцев ситуация не изменилась."Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить", - заявил Лавров.Он добавил, что нынешний американский президент в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным уверял российского лидера, что Вашингтон намерен провести серьезный разбор отношений и надеется, что после этой беседы многое станет понятным."Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали — что мы, в конце концов, будем действовать асимметрично. Это касается, в том числе, и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США", — сказал Лавров.В завершение министр подчеркнул, что от отношений Москвы и Вашингтона зависит международная стабильность во многих сферах.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Финучреждениям США запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.На Смоленской площади заявили, что такой курс США не соответствует интересам народов двух стран. Россия в ответ выслала десять сотрудников американских представительств и рекомендовала послу США вернуться для консультаций в Вашингтон. Восьми американским чиновникам запретили въезд в страну.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/kater-1730152537.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210417/bayden-1728693612.html

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"Мы долго терпели" – Лавров о зеркальных мерах в отношении американских дипломатов Лавров рассказал РИА Новости, что было бы, если бы отношения России и США зависели только от Москвы - и какие предложения выдвигала российская сторона. 2021-04-27T18:34 true PT1M30S

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россия, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, сша, в мире