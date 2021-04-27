https://ria.ru/20210427/siroty-1730128765.html

Сироты чаще становятся жертвами преступлений, заявила Кузнецова

Сироты чаще становятся жертвами преступлений, заявила Кузнецова

Сироты становятся жертвами преступлений почти в три раза чаще, чем дети, у которых есть родители, всего в образовательных учреждениях для детей-сирот в РФ... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:03

2021-04-27T13:03

2021-04-27T13:03

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сироты становятся жертвами преступлений почти в три раза чаще, чем дети, у которых есть родители, всего в образовательных учреждениях для детей-сирот в РФ находятся 37 373 ребенка, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова."Если взять общее число детей, которые у нас стали жертвами преступлений, являющиеся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, эта цифра в 2,8 раза выше, чем частота детей, которые без статуса стали жертвами преступлений. Грубо говоря, каждый 119-й сирота является жертвой преступления, а если мы говорим о ребенке без статуса, то каждый 328-й", - сказала Кузнецова на экспертном совете по защите прав детей-сирот.При этом она отметила, что в 2020 году в РФ впервые за последние годы снизилось на 19% число детей-сирот, которые стали жертвами преступлений.По словам детского омбудсмена, на сегодняшний день в РФ работает 751 образовательное учреждение для детей сирот, в них находятся 37 373 ребенка."Детские дома-интернаты, их у нас на конец 2019 года осталось всего 121 учреждение, в них у нас 9028 детей. Это те позитивные тенденции, о которых мы не можем не сказать", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20210422/siroty-1729335218.html

https://ria.ru/20210416/suitsid-1728456864.html

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россия, анна кузнецова, общество