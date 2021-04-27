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Сироты чаще становятся жертвами преступлений, заявила Кузнецова
Сироты чаще становятся жертвами преступлений, заявила Кузнецова
Сироты становятся жертвами преступлений почти в три раза чаще, чем дети, у которых есть родители, всего в образовательных учреждениях для детей-сирот в РФ... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:03
2021-04-27T13:03
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сироты становятся жертвами преступлений почти в три раза чаще, чем дети, у которых есть родители, всего в образовательных учреждениях для детей-сирот в РФ находятся 37 373 ребенка, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова."Если взять общее число детей, которые у нас стали жертвами преступлений, являющиеся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, эта цифра в 2,8 раза выше, чем частота детей, которые без статуса стали жертвами преступлений. Грубо говоря, каждый 119-й сирота является жертвой преступления, а если мы говорим о ребенке без статуса, то каждый 328-й", - сказала Кузнецова на экспертном совете по защите прав детей-сирот.При этом она отметила, что в 2020 году в РФ впервые за последние годы снизилось на 19% число детей-сирот, которые стали жертвами преступлений.По словам детского омбудсмена, на сегодняшний день в РФ работает 751 образовательное учреждение для детей сирот, в них находятся 37 373 ребенка."Детские дома-интернаты, их у нас на конец 2019 года осталось всего 121 учреждение, в них у нас 9028 детей. Это те позитивные тенденции, о которых мы не можем не сказать", - добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20210422/siroty-1729335218.html
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россия, анна кузнецова, общество

Сироты чаще становятся жертвами преступлений, заявила Кузнецова

13:03 27.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сироты становятся жертвами преступлений почти в три раза чаще, чем дети, у которых есть родители, всего в образовательных учреждениях для детей-сирот в РФ находятся 37 373 ребенка, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Если взять общее число детей, которые у нас стали жертвами преступлений, являющиеся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, эта цифра в 2,8 раза выше, чем частота детей, которые без статуса стали жертвами преступлений. Грубо говоря, каждый 119-й сирота является жертвой преступления, а если мы говорим о ребенке без статуса, то каждый 328-й", - сказала Кузнецова на экспертном совете по защите прав детей-сирот.
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При этом она отметила, что в 2020 году в РФ впервые за последние годы снизилось на 19% число детей-сирот, которые стали жертвами преступлений.
По словам детского омбудсмена, на сегодняшний день в РФ работает 751 образовательное учреждение для детей сирот, в них находятся 37 373 ребенка.
"Детские дома-интернаты, их у нас на конец 2019 года осталось всего 121 учреждение, в них у нас 9028 детей. Это те позитивные тенденции, о которых мы не можем не сказать", - добавила Кузнецова.
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