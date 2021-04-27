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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210427/sinagoga-1730180935.html
Неизвестные подожгли синагогу на востоке Москвы
Неизвестные подожгли синагогу на востоке Москвы
Неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в московском районе Перово, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК). РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:08
2021-04-27T17:49
религия и мировоззрение
российский еврейский конгресс
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в московском районе Перово, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК)."В Москве неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в районе Перово, нанесли на него… нацистскую свастику. Об этом Российскому еврейскому конгрессу сообщил главный раввин общины "Шамир" Берл Цисин. Нападение произошло в ночь на 20 апреля, день рождения Гитлера, но известно о нем стало только сейчас. Пожаром было частично уничтожено крыльцо главного входа. Никто не пострадал, материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 100 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба.Уточняется, что было подано заявление в полицию.Московская Перовская иудейская община "Шамир" существует тридцать лет, за последние 12 месяцев она подверглась двум нападениям. По данным РЕК, предыдущее произошло 20 сентября прошлого года, когда злоумышленник пытался ворваться в здание, но не смог и разгромил крыльцо и служебную машину."Наши прихожане боятся приходить к нам на праздники и молитвы, не чувствуют себя в наших стенах в безопасности", - сообщил РЕК раввин Цисин.
https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html
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российский еврейский конгресс, москва

Неизвестные подожгли синагогу на востоке Москвы

17:08 27.04.2021 (обновлено: 17:49 27.04.2021)
 
© Фото : Российский еврейский конгресс/FacebookНеизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в районе Перово, Москва
Неизвестные подожгли здание еврейской общины Шамир в районе Перово, Москва - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : Российский еврейский конгресс/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в московском районе Перово, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
Москве неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир" в районе Перово, нанесли на него… нацистскую свастику. Об этом Российскому еврейскому конгрессу сообщил главный раввин общины "Шамир" Берл Цисин. Нападение произошло в ночь на 20 апреля, день рождения Гитлера, но известно о нем стало только сейчас. Пожаром было частично уничтожено крыльцо главного входа. Никто не пострадал, материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 100 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба.
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8 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
"Россия удивила". Как изменилась ненависть к евреям в мире
Уточняется, что было подано заявление в полицию.
Московская Перовская иудейская община "Шамир" существует тридцать лет, за последние 12 месяцев она подверглась двум нападениям. По данным РЕК, предыдущее произошло 20 сентября прошлого года, когда злоумышленник пытался ворваться в здание, но не смог и разгромил крыльцо и служебную машину.
"Наши прихожане боятся приходить к нам на праздники и молитвы, не чувствуют себя в наших стенах в безопасности", - сообщил РЕК раввин Цисин.
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
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