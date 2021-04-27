https://ria.ru/20210427/shveytsariya-1730089802.html
Посол Швейцарии в России рассказала о талисмане, который взяла в Москву
Посол Швейцарии в России рассказала о талисмане, который взяла в Москву
Посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг рассказала в интервью РИА Новости, что взяла с собой в Россию в качестве талисмана деревянную фигурку коровы,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:44
2021-04-27T09:44
2021-04-27T09:44
кристина марти ланг (посол швейцарии в москве )
россия
швейцария
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг рассказала в интервью РИА Новости, что взяла с собой в Россию в качестве талисмана деревянную фигурку коровы, символизирующую швейцарские традиции, инновации и точность работы."Есть один талисман, который в ходу во многих швейцарских посольствах, это маленькая деревянная фигурка коровы Happy Lilly (Счастливая Лилли). Она символизирует швейцарские традиции, инновации и точность работы", - рассказала посол.Новый посол Швейцарии Кристина Марти Ланг приступила к исполнению своих обязанностей в январе текущего года.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
https://ria.ru/20210427/nalogi-1730084453.html
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кристина марти ланг (посол швейцарии в москве ), россия, швейцария, в мире