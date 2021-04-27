https://ria.ru/20210427/shoygu-1730082731.html

Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность

Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан во вторник принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:40

2021-04-27T08:40

2021-04-27T08:40

россия

одкб

эмомали рахмон

сергей шойгу

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таджикистан

безопасность

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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан во вторник принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны России."В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ", - говорится в сообщении.После встречи с Рахмоном министры на площади Дусти в Душанбе возложили венки к памятнику первому правителю государства таджиков - Исмаилу Самани.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/nato-1728259687.html

россия

душанбе

таджикистан

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россия, одкб, эмомали рахмон, сергей шойгу, душанбе, таджикистан, безопасность