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Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность
Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан во вторник принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:40
2021-04-27T08:40
россия
одкб
эмомали рахмон
сергей шойгу
душанбе
таджикистан
безопасность
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан во вторник принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны России."В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ", - говорится в сообщении.После встречи с Рахмоном министры на площади Дусти в Душанбе возложили венки к памятнику первому правителю государства таджиков - Исмаилу Самани.
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россия, одкб, эмомали рахмон, сергей шойгу, душанбе, таджикистан, безопасность

Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность

08:40 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан во вторник принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны России.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ", - говорится в сообщении.
После встречи с Рахмоном министры на площади Дусти в Душанбе возложили венки к памятнику первому правителю государства таджиков - Исмаилу Самани.
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РоссияОДКБЭмомали РахмонСергей ШойгуДушанбеТаджикистанБезопасность
 
 
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