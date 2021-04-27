https://ria.ru/20210427/shoygu-1730082731.html
Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность
Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан во вторник принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:40
2021-04-27T08:40
2021-04-27T08:40
россия
одкб
эмомали рахмон
сергей шойгу
душанбе
таджикистан
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:50:2673:1554_1920x0_80_0_0_c0b655c6f101211a5a429138fd57b70a.jpg
ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан во вторник принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в Минобороны России."В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ", - говорится в сообщении.После встречи с Рахмоном министры на площади Дусти в Душанбе возложили венки к памятнику первому правителю государства таджиков - Исмаилу Самани.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/nato-1728259687.html
россия
душанбе
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:0:2673:2006_1920x0_80_0_0_7c8470b58b27467cb2de137810755c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одкб, эмомали рахмон, сергей шойгу, душанбе, таджикистан, безопасность