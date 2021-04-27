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Суд в Якутске решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Габышева
Суд в Якутске решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Габышева
Суд в Якутске 30 апреля решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Александра Габышева в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T06:26
2021-04-27T06:26
александр габышев (якутский шаман)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Суд в Якутске 30 апреля решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Александра Габышева в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.Она сказала, что на 30 апреля назначено судебное заседание, на котором будет принято решение о дальнейшем лечении Габышева.По словам Тимофеевой, эксперты указали в своем заключении, что Габышев представляет особую опасность, "в связи с чем нуждается в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением".Пока неизвестно, куда именно направят Габышева, добавила она.Ранее адвокат рассказала РИА Новости о том, что родные якутского "шамана" Александра Габышева намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния.В январе "шаман" во время принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следователи возбудили уголовное дело о "применении насилия, опасного для жизни и здоровья". В рамках уголовного дела "шаману" были назначены разные экспертизы. Проведение психолого-психиатрической экспертизы суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал противоположной стороной по спорам в отношении Габышева. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В середине марта Верховный суд Якутии оставил в силе решение горсуда. Экспертиза признала якутского "шамана" невменяемым и особо опасным, защита попросила о повторной экспертизе с участием других специалистов.
https://ria.ru/20210405/shaman-1604221831.html
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александр габышев (якутский шаман), якутск, происшествия

Суд в Якутске решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Габышева

06:26 27.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Суд в Якутске 30 апреля решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Александра Габышева в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Она сказала, что на 30 апреля назначено судебное заседание, на котором будет принято решение о дальнейшем лечении Габышева.
"В суд направлено уголовное дело в отношении Габышева для применения принудительной меры медицинского характера. Это означает, что суд примет решение по данному вопросу", - рассказала адвокат.
По словам Тимофеевой, эксперты указали в своем заключении, что Габышев представляет особую опасность, "в связи с чем нуждается в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением".
Пока неизвестно, куда именно направят Габышева, добавила она.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
5 апреля, 05:23
Родные якутского "шамана" обратятся в психдиспансер из-за его здоровья
Ранее адвокат рассказала РИА Новости о том, что родные якутского "шамана" Александра Габышева намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния.
В январе "шаман" во время принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следователи возбудили уголовное дело о "применении насилия, опасного для жизни и здоровья". В рамках уголовного дела "шаману" были назначены разные экспертизы. Проведение психолого-психиатрической экспертизы суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал противоположной стороной по спорам в отношении Габышева. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В середине марта Верховный суд Якутии оставил в силе решение горсуда. Экспертиза признала якутского "шамана" невменяемым и особо опасным, защита попросила о повторной экспертизе с участием других специалистов.
 
Александр Габышев (якутский шаман)ЯкутскПроисшествия
 
 
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