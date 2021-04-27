https://ria.ru/20210427/shaman-1730076396.html

Суд в Якутске решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Габышева

Суд в Якутске решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Габышева

Суд в Якутске 30 апреля решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Александра Габышева в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T06:26

2021-04-27T06:26

2021-04-27T06:26

александр габышев (якутский шаман)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Суд в Якутске 30 апреля решит вопрос о принудительном лечении "шамана" Александра Габышева в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.Она сказала, что на 30 апреля назначено судебное заседание, на котором будет принято решение о дальнейшем лечении Габышева.По словам Тимофеевой, эксперты указали в своем заключении, что Габышев представляет особую опасность, "в связи с чем нуждается в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением".Пока неизвестно, куда именно направят Габышева, добавила она.Ранее адвокат рассказала РИА Новости о том, что родные якутского "шамана" Александра Габышева намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния.В январе "шаман" во время принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следователи возбудили уголовное дело о "применении насилия, опасного для жизни и здоровья". В рамках уголовного дела "шаману" были назначены разные экспертизы. Проведение психолого-психиатрической экспертизы суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал противоположной стороной по спорам в отношении Габышева. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В середине марта Верховный суд Якутии оставил в силе решение горсуда. Экспертиза признала якутского "шамана" невменяемым и особо опасным, защита попросила о повторной экспертизе с участием других специалистов.

https://ria.ru/20210405/shaman-1604221831.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр габышев (якутский шаман), якутск, происшествия