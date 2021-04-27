https://ria.ru/20210427/sfu-1729949944.html

В России создают первый климатический научный центр

В России создают первый климатический научный центр

В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в России климатический научно-образовательный центр (НОЦ). Подробности в интервью РИА... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:00

2021-04-27T09:00

2021-04-27T09:00

экология

наука

россия

университетская наука

красноярский край

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 27 апр ‒ РИА Новости. В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в России климатический научно-образовательный центр (НОЦ). Подробности в интервью РИА Новости рассказал ректор СФУ Максим Румянцев.‒ В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в России климатический НОЦ. Что это такое? Какие у него задачи?‒ Это больше напоминает ребрендинг созданного в 2019 году распоряжением губернатора А.В. Усса научно-образовательного центра, поскольку, так или иначе, вопросами экологии, климата и рационального природопользования занимаются многие научные коллективы. Но сегодня мы должны объединить усилия, сформировать "экосистему инноваций" в отношении повышения качества жизни и конкурентоспособности экономики.Один из ключевых показателей эффективности реализации Нацпроекта по науке ‒ создание в России не менее 15 научно-образовательных центров в кооперации с индустриальными партнерами. НОЦ ‒ это, по сути, интегратор взаимодействия науки, бизнеса и власти. 10 центров, которые должны решать задачу научного прорыва страны, уже созданы и получили федеральную поддержку.На территории Красноярского края представлены практически все компании, которые определяют экономическое развитие России: минерально-сырьевой комплекс, добыча полезных ископаемых, металлов (Норильский никель, Роснефть, Полюс, Русал, СУЭК и пр.) У нас производится более 80 % общероссийского объема никеля, более 70 % меди, почти 98 % металлов платиновой группы… Причем все эти компании не просто присутствуют на территории и разрабатывают месторождения, а известны, как социально-ответственный и глобальный бизнес.Совместно с ними мы задумались о том, как сделать их производство лучше. Так, возникла идея создать НОЦ, который объединит научно-образовательные организации Красноярска, Тывы, Хакасии и крупные промышленные предприятия-природопользователи макрорегиона Енисейская Сибирь. Центр будет сконцентрирован вокруг идеи, связанной с глобальными вызовами. Что сегодня формирует повестку следующих десятилетий развития мира? Глобальное потепление и снижение углеродного следа.Именно эта тематика будет лидирующей, она определит характер нашей работы. Мы не занимаемся только вопросами технологий индустриальных партнеров, мы занимаемся вопросами экологического развития, финансовых механизмов "чистого развития" через которые планируем изменить и саму индустрию. Логика именно такая.‒ Почему климатический центр появится именно в Красноярске? ‒ Во-первых, здесь есть заинтересованные бизнесы, которые попадают под новые санкции, связанные с международными соглашениями по климату и снижению углеродного следа, и несут издержки в условиях экспорта своей продукции. Во-вторых, это второй по площади уникальный регион страны, где есть все климатические зоны и главные естественные поглотители углерода ‒ леса.Россия ‒ наиболее богатая лесными ресурсами страна в мире: территория мировых лесов составляет 4 млрд га, из них более 20 процентов ‒ 815 млн га ‒ в России. Красноярский край на этой карте фактически уже является естественным большим карбоновым полигоном.И в-третьих, у нас очень хорошая наука, связанная с окружающей средой. Три научных коллектива ‒ Академии наук, СФУ и университета им. Решетнева ‒ успешно занимаются данной проблематикой, в том числе вопросами дистанционного зондирования из космоса (позволяет отслеживать климатические изменения и потоки углерода), анализом больших данных и оценкой экосистемных услуг на мировом уровне.‒ Выбор географического положения понятен. Почему именно ваш университет?‒ У нас есть лидерская группа по изучению лесных экосистем, работает академик РАН Ваганов (первый ректор СФУ), который возглавляет научную школу и занимается анализом годичных колец деревьев как индикатора изменений климата и экологических условий (дендроклиматология). Более того, мы входили в Проект 5-100 с долгосрочной идеологией, связанной с биологическими экосистемами. Вокруг этого собрались ключевые исследователи: помимо дендрохронологов, есть гидробиологи и экономисты.‒ Чем экономисты могут быть полезны в углеродной теме?‒ Самое уязвимое место – экономические расчеты возможности участия нашей страны в перспективной системе трансграничного углеродного регулирования. Вокруг этой темы сейчас ведутся основные дискуссии. Однако и здесь у нас уже есть свои эксперты. Плюс мы имеем выход на исследовательскую сеть и полигоны. На территории Красноярского края четыре действующие лабораторные площадки. Одна из них находится в условиях Арктики, еще одна ‒ известная вышка ZOTTO (Научная обсерватория "станция высотной мачты"), где как раз измеряют потоки углерода.Интеграция возможностей научной инфраструктуры и соответствующих экономических расчетов позволит вывести обсуждение из чисто академической сферы на практический уровень, использовать эти результаты для реализации национальных интересов в области глобальных климатических инициатив.‒ Почему тематика, связанная с углеродным следом, так активно входит в российскую научную повестку?‒ Потому что мы являемся держателями углеродного баланса: самая большая страна с громадным природным богатством и возможностями менять будущее мира. Россия ‒ второй по величине экспортер в ЕС после Китая по объемам СО2, на страны ЕС приходится 42 процента российского экспорта.Однако мы оказались уязвимыми в условиях международных решений и санкций, поскольку не смогли доказательно предъявить свою углеродную базу. Наша задача ‒ сделать это в ближайшее время. Россия стала объектом манипуляции: якобы мы самые грязные, у нас отсталое производство, наши леса ничего не производят, и мы должны платить налоги тем, кто держателем лесов не является, но как раз и производит большее количество парниковых газов.Это вопрос нашей национальной безопасности. Мы, как страна, должны объединить усилия для того, чтобы противостоять этим угрозам.

https://ria.ru/20201112/klimat-1584351732.html

https://ria.ru/20200922/sfu-1577548592.html

https://ria.ru/20210426/tpu-1729819676.html

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, россия, университетская наука, красноярский край, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет