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Лидер турецких националистов призвал поставить С-400 на боевое дежурство
Лидер турецких националистов призвал поставить С-400 на боевое дежурство
Глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели призвал поставить на боевое дежурство купленные у РФ комплексы С-400 в ответ... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:15
2021-04-27T14:03
россия
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
f-35
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели призвал поставить на боевое дежурство купленные у РФ комплексы С-400 в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.ПНД представлена в парламенте Турции 49 депутатами, она входит в альянс с правящей Партией справедливости и развития.Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этим, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что слова Байдена основаны на популизме, и Турция отвергает его."Согласно статье 11 Всеобщей декларации прав человека Байден совершил преступление по разжиганию ненависти. В ответ нашей первой задачей должны быть активация C-400 и требование возврата денег за (истребители) F-35. Для нас отношения с США находятся сейчас на историческом перепутье", - сказал Бахчели, выступая перед парламентской фракцией своей партии.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/s-400-1602647845.html
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россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», f-35, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Лидер турецких националистов призвал поставить С-400 на боевое дежурство

12:15 27.04.2021 (обновлено: 14:03 27.04.2021)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели призвал поставить на боевое дежурство купленные у РФ комплексы С-400 в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.
ПНД представлена в парламенте Турции 49 депутатами, она входит в альянс с правящей Партией справедливости и развития.
Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этим, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что слова Байдена основаны на популизме, и Турция отвергает его.
"Согласно статье 11 Всеобщей декларации прав человека Байден совершил преступление по разжиганию ненависти. В ответ нашей первой задачей должны быть активация C-400 и требование возврата денег за (истребители) F-35. Для нас отношения с США находятся сейчас на историческом перепутье", - сказал Бахчели, выступая перед парламентской фракцией своей партии.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:57
Вопрос закрыт. Турция высказалась по С-400 "в последний раз"
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
 
РоссияМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»F-35Джо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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