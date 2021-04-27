https://ria.ru/20210427/s-400-1730117605.html

Лидер турецких националистов призвал поставить С-400 на боевое дежурство

Лидер турецких националистов призвал поставить С-400 на боевое дежурство

Глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели призвал поставить на боевое дежурство купленные у РФ комплексы С-400 в ответ... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:15

2021-04-27T12:15

2021-04-27T14:03

россия

мевлют чавушоглу

с-400 «триумф»

f-35

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели призвал поставить на боевое дежурство купленные у РФ комплексы С-400 в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.ПНД представлена в парламенте Турции 49 депутатами, она входит в альянс с правящей Партией справедливости и развития.Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этим, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что слова Байдена основаны на популизме, и Турция отвергает его."Согласно статье 11 Всеобщей декларации прав человека Байден совершил преступление по разжиганию ненависти. В ответ нашей первой задачей должны быть активация C-400 и требование возврата денег за (истребители) F-35. Для нас отношения с США находятся сейчас на историческом перепутье", - сказал Бахчели, выступая перед парламентской фракцией своей партии.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/s-400-1602647845.html

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россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», f-35, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире