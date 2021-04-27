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Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефти и на налогах
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефти и на налогах
Рубль незначительно прибавляет против доллара и евро на фоне растущего рынка нефти и финальных платежей налогового периода апреля. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:42
2021-04-27T21:42
валерий емельянов
россия
цены на нефть
юрий кравченко
опек
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
саудовская аравия
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль незначительно прибавляет против доллара и евро на фоне растущего рынка нефти и финальных платежей налогового периода апреля.Снижение западных фондовых индексов и неуверенная динамика "развивающихся" валют к доллару оказывает сдерживающее влияние на рост курса рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 21.21 мск снижался на 6 копеек, до 74,91 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 90,53 рубля, следует из данных Московской биржи.Рубль слегка укрепляетсяРоссийская валюта во вторник умеренно прибавляет, отыгрывая рост рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас повышается на 0,9%, до 65,6 доллара. Участники нефтяного рынка отыгрывают новости с прошедшего на день раньше заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи - до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - 7,3 миллиона, в июне - 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле. За базу сокращения берется уровень добычи в октябре 2018 года.В то же время, "развивающиеся" валюты к доллару и западные фондовые индексы снижаются, сигнализируя о падении аппетита к риску, что сдерживает укрепление рубля. Инвесторы занимают выжидательные позиции в преддверии выхода в среду решений ФРС США о кредитно-денежной политике (по итогам двухдневного заседания).Финальные налоговые выплаты апреля продолжают оказывать поддержку рублю. Косвенным фактором поддержки являются оценки ЦБ РФ о том, что доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума - 55,8%, при этом за четвертый квартал прошлого года доля валюты США впервые опустилась ниже половины от всех расчетов - до 48,3%.В итоге доллар и евро теряют к рублю сейчас 0,1%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыВ фокусе внимания инвесторов на российском рынке по-прежнему остается преимущественно геополитическая ситуация, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал"."За последнее время напряженность несколько снизилась, позволив рублю заметно опередить своих аналогов по EM. Основной вклад в преимущество рубля внесло ослабление геополитических рисков, тогда как подъем ставки ЦБ оказал российской валюте лишь локальную поддержку, которая была достаточно быстро исчерпана", - резюмировал он.В базовом сценарии в среду ожидается рост доллара и евро к рублю, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс"."Доллар может набрать порядка 50 копеек и вернуться в диапазон 75,5–76 рубля. Евро отыграет вверх — в коридор 90,6-91,3 рубля", - оценил он.В среду курс доллара продолжит формироваться в пределах 74,5-75,5 рубля, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html
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валерий емельянов, россия, цены на нефть, юрий кравченко, опек, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, саудовская аравия, сша, экономика

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефти и на налогах

21:42 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль незначительно прибавляет против доллара и евро на фоне растущего рынка нефти и финальных платежей налогового периода апреля.
Снижение западных фондовых индексов и неуверенная динамика "развивающихся" валют к доллару оказывает сдерживающее влияние на рост курса рубля.
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Курс доллара расчетами "завтра" на 21.21 мск снижался на 6 копеек, до 74,91 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 90,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль слегка укрепляется

Российская валюта во вторник умеренно прибавляет, отыгрывая рост рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас повышается на 0,9%, до 65,6 доллара. Участники нефтяного рынка отыгрывают новости с прошедшего на день раньше заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.
С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи - до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - 7,3 миллиона, в июне - 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле. За базу сокращения берется уровень добычи в октябре 2018 года.
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В то же время, "развивающиеся" валюты к доллару и западные фондовые индексы снижаются, сигнализируя о падении аппетита к риску, что сдерживает укрепление рубля. Инвесторы занимают выжидательные позиции в преддверии выхода в среду решений ФРС США о кредитно-денежной политике (по итогам двухдневного заседания).
Финальные налоговые выплаты апреля продолжают оказывать поддержку рублю. Косвенным фактором поддержки являются оценки ЦБ РФ о том, что доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума - 55,8%, при этом за четвертый квартал прошлого года доля валюты США впервые опустилась ниже половины от всех расчетов - до 48,3%.
В итоге доллар и евро теряют к рублю сейчас 0,1%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогнозы

В фокусе внимания инвесторов на российском рынке по-прежнему остается преимущественно геополитическая ситуация, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
"За последнее время напряженность несколько снизилась, позволив рублю заметно опередить своих аналогов по EM. Основной вклад в преимущество рубля внесло ослабление геополитических рисков, тогда как подъем ставки ЦБ оказал российской валюте лишь локальную поддержку, которая была достаточно быстро исчерпана", - резюмировал он.
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Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на полтора рубля
В базовом сценарии в среду ожидается рост доллара и евро к рублю, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".
"Доллар может набрать порядка 50 копеек и вернуться в диапазон 75,5–76 рубля. Евро отыграет вверх — в коридор 90,6-91,3 рубля", - оценил он.
В среду курс доллара продолжит формироваться в пределах 74,5-75,5 рубля, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
 
Валерий ЕмельяновРоссияЦены на нефтьЮрий КравченкоОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаСаудовская АравияСШАЭкономика
 
 
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