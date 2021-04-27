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Глава Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал рейтинг АКРА
Глава Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал рейтинг АКРА
Оценка кредитоспособности региона международными и российскими рейтинговыми агентствами является для инвестора показателем открытости и стабильности... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:41
2021-04-27T10:41
2021-04-27T10:41
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Оценка кредитоспособности региона международными и российскими рейтинговыми агентствами является для инвестора показателем открытости и стабильности экономической ситуации, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Так он прокомментировал решение аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подтвердить кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АA(RU), прогноз "Стабильный", и облигаций области — на уровне AA(RU). "Кредитный рейтинг региона обусловлен низким уровнем долговой нагрузки, плавным графиком погашения долга и высокой долей капитальных расходов, сообщили в областном управлении инвестиций и инноваций", – отмечает АКРА.Глава региона напомнил, что в 2019 году валовой региональный продукт (ВРП) Липецкой области составил 570 миллиардов рублей (около 0,6% совокупного ВРП регионов РФ). В 2020 году этот показатель составил 590 миллиардов рублей.По итогам 2020 года доходы бюджета региона составили 73,3 миллиарда рублей, что на 14 процента выше показателя 2019 года. Расходы бюджета Липецкой области увеличились в 2020 году на 9 процентов. За прошедший год расходы на здравоохранение увеличились практически в полтора раза, а расходы на социальную политику — почти на четверть. Дефицит бюджета составил 0,6 миллиарда рублей (немногим более 1 процента ННД).Государственный долг Липецкой области по итогам 2020 года вырос на 7 процентов и на 1 января 2021 года составлял 13,5 миллиарда рублей. График погашения долга сбалансирован, а периоды значительных пиковых выплат отсутствуют.В 2016-2019 годах усредненный ВРП на душу населения в регионе составил 81 процент от среднестранового уровня. Безработица в области не превышала 4 процентов за период с 2016 по 2019 год, однако в 2020 году она увеличилась до 4,3 процента. За период с 2017 по 2020 год соотношение усредненных среднемесячной заработной платы и регионального прожиточного минимума превысило 3,0.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 27 апр - РИА Новости
. Оценка кредитоспособности региона международными и российскими рейтинговыми агентствами является для инвестора показателем открытости и стабильности экономической ситуации, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
.
Так он прокомментировал решение аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подтвердить кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АA(RU), прогноз "Стабильный", и облигаций области — на уровне AA(RU).
"Кредитный рейтинг региона обусловлен низким уровнем долговой нагрузки, плавным графиком погашения долга и высокой долей капитальных расходов, сообщили в областном управлении инвестиций и инноваций", – отмечает АКРА.
Глава региона напомнил, что в 2019 году валовой региональный продукт (ВРП) Липецкой области составил 570 миллиардов рублей (около 0,6% совокупного ВРП регионов РФ). В 2020 году этот показатель составил 590 миллиардов рублей.
По итогам 2020 года доходы бюджета региона составили 73,3 миллиарда рублей, что на 14 процента выше показателя 2019 года. Расходы бюджета Липецкой области увеличились в 2020 году на 9 процентов. За прошедший год расходы на здравоохранение увеличились практически в полтора раза, а расходы на социальную политику — почти на четверть. Дефицит бюджета составил 0,6 миллиарда рублей (немногим более 1 процента ННД).
Государственный долг Липецкой области по итогам 2020 года вырос на 7 процентов и на 1 января 2021 года составлял 13,5 миллиарда рублей. График погашения долга сбалансирован, а периоды значительных пиковых выплат отсутствуют.
На конец 2020 года соотношение долга и текущих доходов составляло 21 процент, что согласно методологии АКРА относится к низкому уровню долговой нагрузки. По оценкам агентства, этот показатель может вырасти до 27 процентов по итогам 2021 года в связи с прогнозным объемом дефицита и возможным снижением доходной части бюджета, при этом долговая нагрузка останется на низком уровне. Процентные расходы необременительны для региона: усредненный за 2017-2021 годы уровень процентных расходов составит около 1 процента совокупных расходов бюджета (без учета субвенций).
В 2016-2019 годах усредненный ВРП на душу населения в регионе составил 81 процент от среднестранового уровня. Безработица в области не превышала 4 процентов за период с 2016 по 2019 год, однако в 2020 году она увеличилась до 4,3 процента. За период с 2017 по 2020 год соотношение усредненных среднемесячной заработной платы и регионального прожиточного минимума превысило 3,0.