https://ria.ru/20210427/reyting-1730092257.html

МГУ вошел в первую сотню рейтинга университетов Round University Ranking

МГУ вошел в первую сотню рейтинга университетов Round University Ranking

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в мировой топ-100 глобального рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2021... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:07

2021-04-27T10:07

2021-04-27T10:30

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в мировой топ-100 глобального рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год, став 91-ым, рассказали РИА Новости организаторы исследования.Рейтинговое агентство RUR совместно с компанией Clarivate при информационной поддержке МИА "Россия сегодня" 27 апреля опубликовало глобальный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год. В этом году в проекте приняли участие 867 университетов мира, включая 95 вузов России.Round University Ranking (RUR) – является первым ежегодно издаваемым рейтингом российского происхождения. Начиная с 2010 года суммарно 1,1 тысячи ведущих университетов мира из 85 стран приняли участие в том или ином рейтинге семейства RUR. Помимо "Общего" рейтинга, также издается ряд рейтингов по укрупненным предметным областям, в том числе по гуманитарным и социальным наукам. Всего в рейтинге RUR используется 20 индикаторов оценки университета, объединённых в четыре группы измерения - качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.Мировые результатыОтмечается, что в рейтинге 2021 года представлены университеты 74 государств мира. При этом распределение вузов по странам достаточно неравномерно - первые 10 стран по числу вузов-участников аккумулируют 563 университета (63% от общего числа). Россия, начиная с 2017 года, входит в первую тройку стран по числу университетов-участников. На первом месте ожидаемо находится США со 128 вузами, на втором Россия с 95 участниками, на третьем КНР с 68 вузами.Добавляется, что первая двадцатка вузов наиболее стабильна – одни и те же вузы, преимущественно США и Великобритании, повторяются из года в год. Это ведущие мировые бренды, аккумулирующие таланты со всего мира. Топ-3 в глобальном рейтинге составили три вуза из США: Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский университет.Российский топ"В мировой ТОП-100 в общей сложности вошли вузы из 21 страны мира, в том числе один из России – МГУ им. М.В. Ломоносова (91 строчка)", - говорится в сообщении.Уточняется, что 2021 год стал рекордным по представленности вузов России. Сразу 95 отечественных университетов вошли в глобальный рейтинг, что дает 11% от общего числа участников, 15 из них вошли в мировой топ-500. Для сравнения, в 2020 году Россия была представлена 82 университетами, а в 2016 российских вузов было всего 23.Кроме МГУ в российский топ-10 вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (101 место в мире), Томский государственный университет (103 место), Московский физико-технический институт (106 место), Санкт-Петербургский государственный университет (305 место), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (309 место), Университет ИТМО (324 место) Казанский (Приволжский) федеральный университет (372 место), Томский политехнический университет (375 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (384 место).Результаты по направлениямПомимо общего рейтинга агентством также были представлены четыре рейтинга по отдельным направлениям деятельности - по качеству преподавания, по качеству проводимых исследований, по уровню интернационализации, по уровню финансовой устойчивости.МГУ возглавил отечественный топ-5 по качеству преподавания, став в этом рейтинге 32-м в мире. За ним следуют Томский государственный университет (49 место в мире), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (70 место), Санкт-Петербургский государственный университет (73 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт) (77 место)Рейтинг по качеству исследований среди российских вузов возглавил МИФИ (208 место в мире). Второе место досталось Московскому физико-техническому институту (242 место), третье - Томскому государственному университету (270 место). Замыкают отечественный топ-5 МГУ (296 место) и МИСиС (448 место).Лучшим среди российских вузов в области интернационализации оказался Томский государственный университет (109 место в мире). Вторым и третьим - МГУ (127 место) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (179). Также в мировой топ-200 удалось войти МФТИ (195 место) и Университету Иннополиса (196 место).МФТИ возглавил российский топ рейтинга по финансовой устойчивости, став 64 в мире. Еще один отечественный вуз в мировом топ-100 по этому направлению - Университет Иннополиса (97 место). Так в топ-5 в РФ вошли МГУ (124 место), МИФИ (194 место), Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (275 место).

https://na.ria.ru/20210427/rur-1727943235.html

https://na.ria.ru/20210427/rating-1729321767.html

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, round university ranking (rur), россия, стэнфордский университет, томский государственный университет, китай, сша