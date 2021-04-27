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Референдум по конституции Белоруссии запланировали на зиму 2022 года
Референдум по конституции Белоруссии запланировали на зиму 2022 года
Референдум по поправкам в конституцию планируется в Белоруссии на январь-февраль 2022 года, его организация в конце лета-начале осени текущего года не... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:21
2021-04-27T09:37
лидия ермошина
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Референдум по поправкам в конституцию планируется в Белоруссии на январь-февраль 2022 года, его организация в конце лета-начале осени текущего года не обсуждается, заявила РИА Новости во вторник глава ЦИК республики Лидия Ермошина."Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата (крайнее возможное воскресенье – ред.) – 16 января", - сказала Ермошина.Комментируя появившуюся в интернете информацию, что референдум якобы может состояться в конце лета-начале осени текущего года, глава Центральной комиссии отметила: "Об этом разговора нет".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
https://ria.ru/20210426/belorussiya-1730010185.html
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лидия ермошина, белоруссия, в мире

Референдум по конституции Белоруссии запланировали на зиму 2022 года

09:21 27.04.2021 (обновлено: 09:37 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоМолодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Референдум по поправкам в конституцию планируется в Белоруссии на январь-февраль 2022 года, его организация в конце лета-начале осени текущего года не обсуждается, заявила РИА Новости во вторник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата (крайнее возможное воскресенье – ред.) – 16 января", - сказала Ермошина.
Комментируя появившуюся в интернете информацию, что референдум якобы может состояться в конце лета-начале осени текущего года, глава Центральной комиссии отметила: "Об этом разговора нет".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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