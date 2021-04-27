https://ria.ru/20210427/reaktory-1730070598.html
Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
Украина намерена перейти к использованию новейших ядерных реакторов, а также локализовать их технологическое производство, заявил украинский президент Владимир... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:57
2021-04-27T00:57
2021-04-27T00:58
ситуация на украине
энергоатом
владимир зеленский
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КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Украина намерена перейти к использованию новейших ядерных реакторов, а также локализовать их технологическое производство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ) Рафаэлем Мариано Гросси.Украинская компания "Энергоатом" сообщила в июне 2019 года, что совместно с американской Holtec и Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности подписали соглашение о партнерстве по созданию международного консорциума по внедрению на Украине технологий SMR-160.По словам украинского лидера, страна решительно настроена развивать свою атомную энергетику для обеспечения энергетической безопасности, а также синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Евросоюза."Энергоатом" сообщал, что малые модульные реакторы имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет систем пассивной безопасности. В качестве топлива такие реакторы используют низкообогащенный уран.На Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все - с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
https://ria.ru/20210301/toplivo-1599435629.html
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ситуация на украине, энергоатом, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Украина намерена перейти к использованию новейших ядерных реакторов, а также локализовать их технологическое производство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ) Рафаэлем Мариано Гросси.
Украинская компания "Энергоатом" сообщила в июне 2019 года, что совместно с американской Holtec и Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности подписали соглашение о партнерстве по созданию международного консорциума по внедрению на Украине технологий SMR-160.
"Владимир Зеленский отметил, что наша страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет цель локализовать технологическое производство для SMR-160 на Украине", - говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского лидера в понедельник.
По словам украинского лидера, страна решительно настроена развивать свою атомную энергетику для обеспечения энергетической безопасности, а также синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Евросоюза.
"Энергоатом" сообщал, что малые модульные реакторы имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет систем пассивной безопасности. В качестве топлива такие реакторы используют низкообогащенный уран.
На Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все - с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.