https://ria.ru/20210427/razval-1730169223.html

Французские генералы предупредили Макрона о риске развала страны

Французские генералы предупредили Макрона о риске развала страны

Отставные генералы в опубликованном журналом Valeurs actuelles письме предупредили президента Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит "смертельная... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:10

2021-04-27T16:10

2021-04-27T16:48

эммануэль макрон

в мире

франция

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отставные генералы в опубликованном журналом Valeurs actuelles письме предупредили президента Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит "смертельная опасность".Под документом также подписались сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих.Как отметили авторы обращения, фанатичные сторонники расовой войны презирают Францию, ее культуру и традиции — они хотят видеть, как страна разрушается. Кроме того, исламисты захватывают окраины государства и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции.Опасностей, по словам генералов, становится все больше, а уровень насилия растет.Они подчеркнули, что не могут оставаться лишь наблюдателями, и призвали правительство Франции проявить мужество и ликвидировать нависшие над страной опасности."Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", — говорится в обращении.Бездействие властей, как подчеркивается в письме, приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации."Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — заключили военные.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729669256.html

https://ria.ru/20210417/katastrofa-1728707340.html

франция

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эммануэль макрон, в мире, франция