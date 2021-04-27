https://ria.ru/20210427/razval-1730169223.html
Французские генералы предупредили Макрона о риске развала страны
Французские генералы предупредили Макрона о риске развала страны
Отставные генералы в опубликованном журналом Valeurs actuelles письме предупредили президента Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит "смертельная... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:10
2021-04-27T16:10
2021-04-27T16:48
эммануэль макрон
в мире
франция
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отставные генералы в опубликованном журналом Valeurs actuelles письме предупредили президента Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит "смертельная опасность".Под документом также подписались сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих.Как отметили авторы обращения, фанатичные сторонники расовой войны презирают Францию, ее культуру и традиции — они хотят видеть, как страна разрушается. Кроме того, исламисты захватывают окраины государства и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции.Опасностей, по словам генералов, становится все больше, а уровень насилия растет.Они подчеркнули, что не могут оставаться лишь наблюдателями, и призвали правительство Франции проявить мужество и ликвидировать нависшие над страной опасности."Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", — говорится в обращении.Бездействие властей, как подчеркивается в письме, приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации."Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — заключили военные.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729669256.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эммануэль макрон, в мире, франция
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Отставные генералы в опубликованном журналом Valeurs actuelles
письме предупредили президента Эммануэля Макрона
о том, что Франции
грозит "смертельная опасность".
Под документом также подписались сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих.
Как отметили авторы обращения, фанатичные сторонники расовой войны презирают Францию, ее культуру и традиции — они хотят видеть, как страна разрушается. Кроме того, исламисты захватывают окраины государства и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции.
Опасностей, по словам генералов, становится все больше, а уровень насилия растет.
"Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?" — задались вопросом военные.
Они подчеркнули, что не могут оставаться лишь наблюдателями, и призвали правительство Франции проявить мужество и ликвидировать нависшие над страной опасности.
"Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", — говорится в обращении.
Бездействие властей, как подчеркивается в письме, приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации.
"Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — заключили военные.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>