Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/razval-1730169223.html
Французские генералы предупредили Макрона о риске развала страны
Французские генералы предупредили Макрона о риске развала страны
Отставные генералы в опубликованном журналом Valeurs actuelles письме предупредили президента Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит "смертельная... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:10
2021-04-27T16:48
эммануэль макрон
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150191/06/1501910683_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_b40f1c306761afaf56daa2b92f515415.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отставные генералы в опубликованном журналом Valeurs actuelles письме предупредили президента Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит "смертельная опасность".Под документом также подписались сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих.Как отметили авторы обращения, фанатичные сторонники расовой войны презирают Францию, ее культуру и традиции — они хотят видеть, как страна разрушается. Кроме того, исламисты захватывают окраины государства и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции.Опасностей, по словам генералов, становится все больше, а уровень насилия растет.Они подчеркнули, что не могут оставаться лишь наблюдателями, и призвали правительство Франции проявить мужество и ликвидировать нависшие над страной опасности."Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", — говорится в обращении.Бездействие властей, как подчеркивается в письме, приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации."Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — заключили военные.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210423/frantsiya-1729669256.html
https://ria.ru/20210417/katastrofa-1728707340.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150191/06/1501910683_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_375a7cd17cd240ed177a968fb8090abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, в мире, франция

Французские генералы предупредили Макрона о риске развала страны

16:10 27.04.2021 (обновлено: 16:48 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник французской полиции
Сотрудник французской полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отставные генералы в опубликованном журналом Valeurs actuelles письме предупредили президента Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит "смертельная опасность".
Под документом также подписались сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих.
Как отметили авторы обращения, фанатичные сторонники расовой войны презирают Францию, ее культуру и традиции — они хотят видеть, как страна разрушается. Кроме того, исламисты захватывают окраины государства и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции.
Опасностей, по словам генералов, становится все больше, а уровень насилия растет.

"Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?" — задались вопросом военные.

Они подчеркнули, что не могут оставаться лишь наблюдателями, и призвали правительство Франции проявить мужество и ликвидировать нависшие над страной опасности.
Полиция на месте атаки во французском городе Рамбуйе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 16:26
Во Франции мужчина зарезал сотрудницу полиции
"Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", — говорится в обращении.
Бездействие властей, как подчеркивается в письме, приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации.
"Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — заключили военные.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Виноградники Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 13:30
Франция заявила о крупнейшей в XXI веке катастрофе в сельском хозяйстве
 
Эммануэль МакронВ миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния