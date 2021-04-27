https://ria.ru/20210427/razgovor-1730227677.html

В Белом доме прокомментировали ответные меры России на санкции

В Белом доме прокомментировали ответные меры России на санкции

Вашингтону предстоит "откровенный разговор" с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-27T22:18

2021-04-27T22:18

2021-04-28T00:30

россия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Вашингтону предстоит "откровенный разговор" с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Он отметил, что такие беседы уже проходили, а также намечены на ближайшее время.Он заявил, что Штаты не настроены на эскалацию, но хотят показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".По его словам, в целом США демонстрируют "долговременный" подход к России и Афганистану."Мы не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ", — заметил представитель администрации, описывая первые 100 дней Джо Байдена в роли президента.Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против Москвы и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. В МИД России отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Москва объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.

https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730217826.html

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россия, сша, в мире