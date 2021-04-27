Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/razgovor-1730227677.html
В Белом доме прокомментировали ответные меры России на санкции
В Белом доме прокомментировали ответные меры России на санкции
Вашингтону предстоит "откровенный разговор" с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-27T22:18
2021-04-28T00:30
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Вашингтону предстоит "откровенный разговор" с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Он отметил, что такие беседы уже проходили, а также намечены на ближайшее время.Он заявил, что Штаты не настроены на эскалацию, но хотят показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".По его словам, в целом США демонстрируют "долговременный" подход к России и Афганистану."Мы не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ", — заметил представитель администрации, описывая первые 100 дней Джо Байдена в роли президента.Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против Москвы и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. В МИД России отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Москва объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.
https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730217826.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_75da2137a0ae091981e3a53acdafdb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, в мире

В Белом доме прокомментировали ответные меры России на санкции

22:18 27.04.2021 (обновлено: 00:30 28.04.2021)
 
© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Вашингтону предстоит "откровенный разговор" с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Он отметил, что такие беседы уже проходили, а также намечены на ближайшее время.

"Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (России. — Прим. ред.) намерения", — сказал представитель американской администрации.

Он заявил, что Штаты не настроены на эскалацию, но хотят показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".
По его словам, в целом США демонстрируют "долговременный" подход к России и Афганистану.
"Мы не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ", — заметил представитель администрации, описывая первые 100 дней Джо Байдена в роли президента.
Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против Москвы и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. В МИД России отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
Москва объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 20:42
США считают, что отношения с Россией останутся проблемными
 
РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния