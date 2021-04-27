https://ria.ru/20210427/putin-1730148608.html

Путин призвал поддержать семьи в условиях пандемии

Путин призвал поддержать семьи в условиях пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:34

2021-04-27T14:34

2021-04-27T20:21

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи."Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку. Но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", - сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

https://ria.ru/20210421/vyplaty-1729242576.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, политика