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Путин призвал поддержать семьи в условиях пандемии
Путин призвал поддержать семьи в условиях пандемии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:34
2021-04-27T20:21
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи."Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку. Но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", - сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
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россия, владимир путин, политика

Путин призвал поддержать семьи в условиях пандемии

14:34 27.04.2021 (обновлено: 20:21 27.04.2021)
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня, доходы упали, и нужно поддержать семьи.
"Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку. Но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", - сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 12:32
Путин поручил ввести новые выплаты на детей из неполных семей
 
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