https://ria.ru/20210427/putin-1730145702.html

Путин назвал национальные интересы основой для консолидации парламента

Путин назвал национальные интересы основой для консолидации парламента

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что для депутатов и сенаторов на первом месте всегда будут национальные интересы, несмотря на разные... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:22

2021-04-27T14:22

2021-04-27T14:22

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что для депутатов и сенаторов на первом месте всегда будут национальные интересы, несмотря на разные политические взгляды.Глава государства во вторник выступает на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Президент отметил, что, как и в начале прошлого века, парламентарии в современной России представляют разные политические силы."Но убежден, для депутатов всех уровней, для сенаторов на первом месте были, есть и, уверен, всегда останутся, всегда будут национальные интересы нашей страны. Это самая прочная основа для консолидации, для вашей совместной слаженной работы по достижению стратегических целей развития России", - заявил Путин.

https://ria.ru/20210427/putin-1730144790.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, политика