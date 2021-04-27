https://ria.ru/20210427/putin-1730145253.html
Путин оценил уровень безработицы
Путин оценил уровень безработицы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:19
2021-04-27T14:19
2021-04-27T14:44
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня."Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен", - сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
https://ria.ru/20210427/kontrol-1730146523.html
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