https://ria.ru/20210427/putin-1730145253.html

Путин оценил уровень безработицы

Путин оценил уровень безработицы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:19

2021-04-27T14:19

2021-04-27T14:44

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729267298_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_74681805d0d8302eda495816b03bcf23.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда еще не восстановлен, безработица остается выше докризисного уровня."Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен", - сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

https://ria.ru/20210427/kontrol-1730146523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество