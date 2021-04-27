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Туризм
https://ria.ru/20210427/puteshestviya-1730033388.html
Российские туристы рассказали, как они планируют путешествовать
Российские туристы рассказали, как они планируют путешествовать
Число бронирований авиабилетов на предстоящие праздники превысило докоронавирусные показатели, большинство путешественников собираются отдыхать на российских... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:09
2021-04-27T11:09
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Число бронирований авиабилетов на предстоящие праздники превысило докоронавирусные показатели, большинство путешественников собираются отдыхать на российских курортах — за прошедшие два года спрос на внутренние направления вырос на 85 процентов, сообщает Aviasales.Метапоисковик авиабилетов совместно с мессенджером Viber изучили туристические привычки пользователей в 2021 году. В опросе приняли участие 2960 россиян.Почти половина респондентов (47 процентов) отметили, что хотели бы оставить траты на том же уровне. Треть пользователей (32 процента) планируют сократить эту статью расходов. Тратить в 2021 году больше прежнего планирует 21 процент опрошенных. За последний год россияне опробовали новые форматы отдыха. Так, 30 процентов опрошенных открыли для себя утешествия на автомобиле. Хайкинг (пешие прогулки по сельской и горной местности) и глэмпинг (отдых на природе с бытовыми удобствами) попробовали 21 и 20 процентов пользователей соответственно. Меньше всего респондентов впервые отдыхали с медицинскими (три процента) и гастрономическими (семь процентов) целями.Отсутствие карантина в стране — наиболее важный фактор при выборе зарубежного направления для 44 процентов респондентов (можно было выбирать несколько вариантов ответа). Для 31 процента пользователей большое значение имеет стабильная ситуация с коронавирусом, а для 29 процентов — возможность получить визу. Разрешение на въезд для вакцинированных туристов важно 32 процентов опрошенных.Кроме того, респонденты также рассказали, по каким местам они скучают больше всего. В числе лидеров европейские направления: Испания, Италия, Франция, Греция. Немало опрошенных хотят побывать в российских городах, например, в Сочи, Анапе и Санкт-Петербурге. Курорты Турции, Египта, Таиланда и Вьетнама также в топе желаний жителей нашей страны.
https://ria.ru/20210427/tambov-1729645524.html
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россия, туризм, viber, новости - туризм, франция, вьетнам, сочи, греция, турция, анапа, италия, египет, таиланд, испания, санкт-петербург

Российские туристы рассказали, как они планируют путешествовать

11:09 27.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАвтомобиль и палатка в базовом лагере "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии
Автомобиль и палатка в базовом лагере Джилы - Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Число бронирований авиабилетов на предстоящие праздники превысило докоронавирусные показатели, большинство путешественников собираются отдыхать на российских курортах — за прошедшие два года спрос на внутренние направления вырос на 85 процентов, сообщает Aviasales.
Метапоисковик авиабилетов совместно с мессенджером Viber изучили туристические привычки пользователей в 2021 году. В опросе приняли участие 2960 россиян.
Почти половина респондентов (47 процентов) отметили, что хотели бы оставить траты на том же уровне. Треть пользователей (32 процента) планируют сократить эту статью расходов. Тратить в 2021 году больше прежнего планирует 21 процент опрошенных.
За последний год россияне опробовали новые форматы отдыха. Так, 30 процентов опрошенных открыли для себя утешествия на автомобиле. Хайкинг (пешие прогулки по сельской и горной местности) и глэмпинг (отдых на природе с бытовыми удобствами) попробовали 21 и 20 процентов пользователей соответственно. Меньше всего респондентов впервые отдыхали с медицинскими (три процента) и гастрономическими (семь процентов) целями.
Вознесенский монастырь в Тамбове - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
08:00Туризм
Тур в самый чистый город России. Как провести время в Тамбове
Отсутствие карантина в стране — наиболее важный фактор при выборе зарубежного направления для 44 процентов респондентов (можно было выбирать несколько вариантов ответа). Для 31 процента пользователей большое значение имеет стабильная ситуация с коронавирусом, а для 29 процентов — возможность получить визу. Разрешение на въезд для вакцинированных туристов важно 32 процентов опрошенных.
Кроме того, респонденты также рассказали, по каким местам они скучают больше всего. В числе лидеров европейские направления: Испания, Италия, Франция, Греция. Немало опрошенных хотят побывать в российских городах, например, в Сочи, Анапе и Санкт-Петербурге. Курорты Турции, Египта, Таиланда и Вьетнама также в топе желаний жителей нашей страны.
Здание Московского автовокзала Северные ворота - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 14:18Туризм
Названы популярные города для автобусных поездок на майские праздники
 
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