https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730193873.html

Верховный суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*

Верховный суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*

Верховный суд РФ во вторник оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети" (организация запрещена в РФ как террористическая), сообщили... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:57

2021-04-27T17:57

2021-04-27T17:57

андрей черный

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети" (организация запрещена в РФ как террористическая), сообщили РИА Новости в суде.Таким образом, суд отклонил кассационные жалобы защитников."Суд постановил: приговор оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 6 (Арман Сагынбаев) до 18 лет (Дмитрий Пчелинцев) в колониях общего и строгого режимов.В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью свержение властей посредством террористической активности.Участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев.Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнял источник.В июне 2020 года по петербургскому делу "Сети" к 7 и 5,5 годам колонии были приговорены Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210423/fsb-1729598238.html

https://ria.ru/20210323/yacheyka-1602557983.html

россия

пензенская область

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андрей черный, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, происшествия