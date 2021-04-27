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Верховный суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*
Верховный суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*
Верховный суд РФ во вторник оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети" (организация запрещена в РФ как террористическая), сообщили... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:57
2021-04-27T17:57
андрей черный
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети" (организация запрещена в РФ как террористическая), сообщили РИА Новости в суде.Таким образом, суд отклонил кассационные жалобы защитников."Суд постановил: приговор оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 6 (Арман Сагынбаев) до 18 лет (Дмитрий Пчелинцев) в колониях общего и строгого режимов.В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью свержение властей посредством террористической активности.Участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев.Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнял источник.В июне 2020 года по петербургскому делу "Сети" к 7 и 5,5 годам колонии были приговорены Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210423/fsb-1729598238.html
https://ria.ru/20210323/yacheyka-1602557983.html
россия
пензенская область
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андрей черный, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, происшествия

Верховный суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*

17:57 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети" (организация запрещена в РФ как террористическая), сообщили РИА Новости в суде.
Таким образом, суд отклонил кассационные жалобы защитников.
"Суд постановил: приговор оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.
Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 6 (Арман Сагынбаев) до 18 лет (Дмитрий Пчелинцев) в колониях общего и строгого режимов.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 11:44
ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью свержение властей посредством террористической активности.
Участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев.
Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнял источник.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 22:01
СК сообщил о задержании пяти членов террористической ячейки
В июне 2020 года по петербургскому делу "Сети" к 7 и 5,5 годам колонии были приговорены Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Андрей ЧерныйРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пензенская областьПроисшествия
 
 
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