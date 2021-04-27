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Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
Накопившийся за день стресс многие люди вечером снимают с помощью слишком обильной еды и получают в итоге лишний вес. Как справиться с этой проблемой,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T02:12
2021-04-27T02:12
марият мухина
россия
здоровье - общество
диета
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Накопившийся за день стресс многие люди вечером снимают с помощью слишком обильной еды и получают в итоге лишний вес. Как справиться с этой проблемой, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, речь идет о явлении, которые медики именуют компульсивным перееданием.Некоторые называют это "вечерним зажором", и такое поведение становится для них привычным. Расплатой, как правило, бывают лишние килограммы.Если вечером вас не оставляет постоянное желание что-нибудь съесть, Марият Мухина рекомендует следовать рецепту британской принцессы Дианы. В определенный период жизни та страдала булимией ‒ нервным расстройством, выражающимся, в частности, в повторяющихся приступах голода, которые укрощала зелеными листовыми овощами."В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий. Такой "вечерний зажор" – это метод принцессы Дианы", – пояснила диетолог. По ее словам, сырые овощи и зелень ‒ эффективный способ контроля веса."Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус", ‒ объяснила Марият Мухина.Но злоупотреблять этим способом не следует: нельзя круглосуточно есть только овощи с отрицательной калорийностью. Такой человек будет чувствовать упадок сил и у него будет нехватка жизненной энергии, предупредила диетолог в интервью радио Sputnik.
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марият мухина, россия, здоровье - общество, диета, общество

Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"

02:12 27.04.2021
 
© Depositphotos / gregoryleeУжин
Ужин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Depositphotos / gregorylee
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Накопившийся за день стресс многие люди вечером снимают с помощью слишком обильной еды и получают в итоге лишний вес. Как справиться с этой проблемой, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
По ее словам, речь идет о явлении, которые медики именуют компульсивным перееданием.
"Это нарушение пищевого поведения, когда человек через рецептор ротовой полости, через активацию вкусовых рецепторов хочет получить некоторое количество эндорфина ("гормона радости", ‒ ред.) и таким образом отдохнуть от трудового дня. В этот момент человек начинает много есть", – сказала диетолог.
Некоторые называют это "вечерним зажором", и такое поведение становится для них привычным. Расплатой, как правило, бывают лишние килограммы.
Если вечером вас не оставляет постоянное желание что-нибудь съесть, Марият Мухина рекомендует следовать рецепту британской принцессы Дианы. В определенный период жизни та страдала булимией ‒ нервным расстройством, выражающимся, в частности, в повторяющихся приступах голода, которые укрощала зелеными листовыми овощами.
"В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий. Такой "вечерний зажор" – это метод принцессы Дианы", – пояснила диетолог.
По ее словам, сырые овощи и зелень ‒ эффективный способ контроля веса.
"Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус", ‒ объяснила Марият Мухина.
Но злоупотреблять этим способом не следует: нельзя круглосуточно есть только овощи с отрицательной калорийностью. Такой человек будет чувствовать упадок сил и у него будет нехватка жизненной энергии, предупредила диетолог в интервью радио Sputnik.
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