https://ria.ru/20210427/produkty-1730071875.html

Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"

Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"

Накопившийся за день стресс многие люди вечером снимают с помощью слишком обильной еды и получают в итоге лишний вес. Как справиться с этой проблемой,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T02:12

2021-04-27T02:12

2021-04-27T02:12

марият мухина

россия

здоровье - общество

диета

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Накопившийся за день стресс многие люди вечером снимают с помощью слишком обильной еды и получают в итоге лишний вес. Как справиться с этой проблемой, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, речь идет о явлении, которые медики именуют компульсивным перееданием.Некоторые называют это "вечерним зажором", и такое поведение становится для них привычным. Расплатой, как правило, бывают лишние килограммы.Если вечером вас не оставляет постоянное желание что-нибудь съесть, Марият Мухина рекомендует следовать рецепту британской принцессы Дианы. В определенный период жизни та страдала булимией ‒ нервным расстройством, выражающимся, в частности, в повторяющихся приступах голода, которые укрощала зелеными листовыми овощами."В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий. Такой "вечерний зажор" – это метод принцессы Дианы", – пояснила диетолог. По ее словам, сырые овощи и зелень ‒ эффективный способ контроля веса."Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус", ‒ объяснила Марият Мухина.Но злоупотреблять этим способом не следует: нельзя круглосуточно есть только овощи с отрицательной калорийностью. Такой человек будет чувствовать упадок сил и у него будет нехватка жизненной энергии, предупредила диетолог в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210426/pitanie-1729933314.html

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марият мухина, россия, здоровье - общество, диета, общество