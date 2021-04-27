https://ria.ru/20210427/produkt-1730189963.html

Назван продукт, предотвращающий преждевременную смерть

Назван продукт, предотвращающий преждевременную смерть

Американские ученые подтвердили положительное влияние красного острого перца на продолжительность жизни, пишет Express. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:42

2021-04-27T17:42

2021-04-27T17:42

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американские ученые подтвердили положительное влияние красного острого перца на продолжительность жизни, пишет Express.Исследование показало, что употребление в пищу чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови. Это связано с капсаицином — соединением, придающим перцу характерный вкус.В эксперименте приняли участие 570 тысяч человек из США, Италии, Китая и Ирана. У людей, которые регулярно включали этот продукт в рацион, отметили снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, а от онкологических заболеваний — на 23 процента. Но, поскольку информации о механизме защитного действия красного перца пока нет, для подтверждения результатов потребуются дополнительные исследования.Ранее корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель. Как оказалось, содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ.

https://ria.ru/20210427/starenie-1730071502.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, китай, италия, сша