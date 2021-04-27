https://ria.ru/20210427/potok-1730167557.html

Названо условие остановки "Северного потока — 2"

Названо условие остановки "Северного потока — 2"

Только санкции Евросоюза могут помешать завершить строительство "Северного потока — 2", заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:02

2021-04-27T16:02

2021-04-27T17:27

игорь юшков

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

евросоюз

германия

в мире

экономика

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Только санкции Евросоюза могут помешать завершить строительство "Северного потока — 2", заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Он отметил, что подобный сценарий маловероятен, так как ряд европейских стран видят в газопроводе экономический проект и выступают за его достройку, а не "захоронение" труб на морском дне. "Если Евросоюз своим решением введет запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится", — объяснил в беседе с "Известиями" специалист.По мнению Юшкова, такое возможно в случае эскалации конфликта в Донбассе, однако сейчас напряженность, наоборот, спадает. Он усомнился в том, что в нынешней ситуации может возникнуть настолько сильный аргумент, при котором даже Германия не стала бы сопротивляться введению ограничений.Эксперт считает, что "Северный поток — 2" достроят к июню-июлю, а к сентябрю проведут пусконаладочные работы.Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтики.Против проекта выступают США, продвигающие на европейском рынке свой сжиженный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего швейцарская Allseas сразу же остановила прокладку.Работы возобновились спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.В марте компания сообщила, что "Академик Черский" присоединится к строительству после испытаний в районе Калининграда. Корабль должен возобновить укладку первой ветки "Северного потока — 2".По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2460 километров.

https://ria.ru/20210426/germaniya-1729982935.html

https://ria.ru/20210425/ministr-1729812943.html

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игорь юшков, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, евросоюз, германия, в мире, экономика