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Матвиенко рассказала об основных задачах регионов после послания Путина
Матвиенко рассказала об основных задачах регионов после послания Путина
Совет законодателей позволит обсудить те задачи по региональному развитию, которые определил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:27
2021-04-27T10:27
2021-04-27T10:27
россия
валентина матвиенко
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Совет законодателей позволит обсудить те задачи по региональному развитию, которые определил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, заявила спикер Совфеда, сопредседатель совета Валентина Матвиенко.Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге в День парламентаризма."Совет законодателей проходит вслед за посланием президента, это очень гармонично, это перенесение задач послания на региональный уровень", - сказала спикер во вторник в эфире телеканала "Россия 24".Она подчеркнула, что серьезная работа предстоит субъектам РФ, поскольку в послании текущего года был четко выражен региональный импульс, задачи по развитию регионов в экономике, социальной и экологической сфере, сформированы новые возможности для развития субъектов РФ.Матвиенко также отметила, что это первая встреча парламентариев федерального и регионального уровня в период после пандемии. Она отметила, что большая часть нагрузки по борьбе с коронавирусной инфекцией пришлась на регионы. Говоря о сегодняшней встрече, Матвиенко пояснила, что это хорошая возможность обсудить итоги борьбы с пандемией, "сделать законодательные выводы, если потребуется".По ее словам, заседание Совета законодателей – это хорошая возможность координации действий депутатов всех уровней, которые должны работать как единая команда для реализации послания президента.Матвиенко также подчеркнула важность отмечаемого сегодня Дня парламентаризма как "основного института демократии"."Это уважение к институту народовластия", - сказала она.Спикер отметила, что в этот день президент РФ проводит встречу с парламентариями, ставит новые задачи. Далеко не везде главы государств уделяют такое внимание парламентам, заключила она.
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россия, валентина матвиенко, владимир путин, санкт-петербург, политика
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
Совет законодателей позволит обсудить те задачи по региональному развитию, которые определил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин
, заявила спикер Совфеда, сопредседатель совета Валентина Матвиенко
.
Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге
в День парламентаризма.
"Совет законодателей проходит вслед за посланием президента, это очень гармонично, это перенесение задач послания на региональный уровень", - сказала спикер во вторник в эфире телеканала "Россия 24
".
Она подчеркнула, что серьезная работа предстоит субъектам РФ, поскольку в послании текущего года был четко выражен региональный импульс, задачи по развитию регионов в экономике, социальной и экологической сфере, сформированы новые возможности для развития субъектов РФ.
Матвиенко также отметила, что это первая встреча парламентариев федерального и регионального уровня в период после пандемии. Она отметила, что большая часть нагрузки по борьбе с коронавирусной инфекцией пришлась на регионы. Говоря о сегодняшней встрече, Матвиенко пояснила, что это хорошая возможность обсудить итоги борьбы с пандемией, "сделать законодательные выводы, если потребуется".
По ее словам, заседание Совета законодателей – это хорошая возможность координации действий депутатов всех уровней, которые должны работать как единая команда для реализации послания президента.
Матвиенко также подчеркнула важность отмечаемого сегодня Дня парламентаризма как "основного института демократии".
"Это уважение к институту народовластия", - сказала она.
Спикер отметила, что в этот день президент РФ проводит встречу с парламентариями, ставит новые задачи. Далеко не везде главы государств уделяют такое внимание парламентам, заключила она.