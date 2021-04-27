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Матвиенко рассказала об основных задачах регионов после послания Путина

Матвиенко рассказала об основных задачах регионов после послания Путина

Совет законодателей позволит обсудить те задачи по региональному развитию, которые определил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:27

2021-04-27T10:27

2021-04-27T10:27

россия

валентина матвиенко

владимир путин

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Совет законодателей позволит обсудить те задачи по региональному развитию, которые определил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, заявила спикер Совфеда, сопредседатель совета Валентина Матвиенко.Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге в День парламентаризма."Совет законодателей проходит вслед за посланием президента, это очень гармонично, это перенесение задач послания на региональный уровень", - сказала спикер во вторник в эфире телеканала "Россия 24".Она подчеркнула, что серьезная работа предстоит субъектам РФ, поскольку в послании текущего года был четко выражен региональный импульс, задачи по развитию регионов в экономике, социальной и экологической сфере, сформированы новые возможности для развития субъектов РФ.Матвиенко также отметила, что это первая встреча парламентариев федерального и регионального уровня в период после пандемии. Она отметила, что большая часть нагрузки по борьбе с коронавирусной инфекцией пришлась на регионы. Говоря о сегодняшней встрече, Матвиенко пояснила, что это хорошая возможность обсудить итоги борьбы с пандемией, "сделать законодательные выводы, если потребуется".По ее словам, заседание Совета законодателей – это хорошая возможность координации действий депутатов всех уровней, которые должны работать как единая команда для реализации послания президента.Матвиенко также подчеркнула важность отмечаемого сегодня Дня парламентаризма как "основного института демократии"."Это уважение к институту народовластия", - сказала она.Спикер отметила, что в этот день президент РФ проводит встречу с парламентариями, ставит новые задачи. Далеко не везде главы государств уделяют такое внимание парламентам, заключила она.

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россия, валентина матвиенко, владимир путин, санкт-петербург, политика