https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

Эксперт рассказала, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя

Эксперт рассказала, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя

Судя по одной из народных примет, лето 2021 года может оказаться жарким как минимум в Подмосковье, а холодная погода в мае - не повод откладывать посадки в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T06:23

2021-04-27T06:23

2021-04-27T06:23

россия

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Судя по одной из народных примет, лето 2021 года может оказаться жарким как минимум в Подмосковье, а холодная погода в мае - не повод откладывать посадки в саду, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.Семена одних растений в открытой местности всходят быстрее других, а катализатором этого процесса служит первый весенний дождь, пояснила эксперт: состав осадков дает некий импульс почвенной микрофлоре, "и к жизни просыпаются прежде всего те растения, которые намекают на погоду и урожай". "На холод всходит либо "пожженная" трава – так в старину говорили, она как газонная травка, только дикая, либо кислица. Одуванчик тоже к теплу, но не до такой степени, как лебеда", - добавила Воронова.Выходных в РФ в первой декаде мая в этом году будет больше, чем обычно: власти приняли решение сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая с целью добиться более стабильной эпидемиологической обстановки в стране. Часть россиян в эти дни уезжает в туристические поездки, еще часть - проводит выходные на природе, в том числе и на садовых участках: дополнительные выходные - возможность потрудиться в саду больше, чем обычно."Огурцы под пленку можно сажать и с 10 мая, но баклажаны и перцы - не раньше 15 мая: должны пройти черемуховые холода. А вообще после 15 числа можно сажать абсолютно все, включая арбузы и дыни в теплицу", - сказала эксперт. Но использовать лучше органические удобрения: не только навоз, но и жмыхи, прессованные водоросли, сапропель (донный ил), микоризу, а также пролить почву гуматами."Растения питаются через почвенные бактерии, через микоризу, без которой часто вообще не могут получать из почвы необходимые вещества. Но сейчас растений еще практически нет, а химические удобрения сложно дозировать, поэтому при переизбытке почвенная микрофлора может погибнуть. Пока высота до 10 сантиметров, химию вносить рано", - пояснила Воронова.Но даже и органические удобрения лучше вносить после 10 мая: если почва не согрелась, растения на них могут и не среагировать - для питания тоже нужна определенная температура. Кроме того, продолжила собеседник агентства, надо провести фунгицидную обработку плодово-ягодных деревьев от грибковых инфекций, например, от монилиоза, а также побелить их. Газон можно вычесать от сухостоя, но косить – не раньше 15 мая, когда высота травяного покрова будет не меньше 10 сантиметров.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил в конце марта, что средние температуры на территории России с апреля по сентябрь будут около нормы и выше ее, холодных весны и лета не ожидается.

https://ria.ru/20210426/moskva-1729941426.html

https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html

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