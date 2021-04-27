https://ria.ru/20210427/plany-1730082454.html

Каждый пятый россиянин поменял планы на май после указа Путина

Каждый пятый россиянин поменял планы на май после указа Путина

Почти каждый пятый житель России изменил планы на предстоящие длинные майские выходные, следует из исследования сервиса Superjob. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:39

2021-04-27T08:39

2021-04-27T10:57

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Почти каждый пятый житель России изменил планы на предстоящие длинные майские выходные, следует из исследования сервиса Superjob.По результатам опроса после указа Владимира Путина об увеличении числа нерабочих дней 18% россиян скорректировали свой распорядок на праздники. При этом у 70% намерения не изменились. Более половины респондентов (55%) собираются провести выходные в родном городе, поехать на дачу или в деревню намерены только 13%. Еще семь процентов опрошенных планируют отдыхать на природе, три процента — путешествовать по России, а один процент — поехать в гости. Отдых за границей не выбрал ни один из участников исследования.До указа президента работать в майские праздники собирались 17% россиян — это максимальный показатель с 2012 года. Теперь их доля сократилась до 13%.С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к Путину обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных каникул гражданам придется перемещаться по городу и выезжать за его пределы несколько раз, тем самым контактируя с большим числом людей. А непрерывные выходные, отмечала Попова, позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным.В Кремле уточняли, что зарплата за дни с 4 по 7 мая сохраняется за сотрудниками. Работодателей не будут наказывать за неисполнение указа президента, а предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать.

https://ria.ru/20210426/myasnikov-1729942037.html

https://ria.ru/20210426/zarplata-1730007815.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество