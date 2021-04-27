https://ria.ru/20210427/pase-1730166195.html

В Госдуме оценили выходку украинского депутата в ПАСЕ

В Госдуме оценили выходку украинского депутата в ПАСЕ

Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо, заявил глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой, комментируя лишение украинского... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:56

2021-04-27T15:56

2021-04-27T15:59

хендрик дамс

верховная рада украины

совет европы

ангела меркель

владимир путин

европа

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо, заявил глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой, комментируя лишение украинского депутата Алексея Гончаренко права голоса в ПАСЕ.Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время обсуждения доклада "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" прервал депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Гончаренко, доставшего украинский флаг, и указал ему на неоднократное нарушение правил выступлений. Во вторник Гончаренко заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила его голоса на три месяца по инициативе Толстого - главы российской делегации Толстого."Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо", - написал Толстой в своем Telegram-канале, назвав лишение Гончаренко права голоса "справедливым"."Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением", - заявил парламентарий.Ранее он рассказал, что инцидент с Гончаренко произошел, когда парламентариям была предоставлена возможность задать вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель. По словам Толстого, "Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина", но не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, "после чего и был, наконец, изгнан из зала ассамблеи председателем".Толстой также заявлял, что получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера, который извинился за грубость Гончаренко во время выступления в ПАСЕ.

https://ria.ru/20210420/pase-1729124049.html

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хендрик дамс, верховная рада украины, совет европы, ангела меркель, владимир путин, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире