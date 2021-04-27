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В Госдуме оценили выходку украинского депутата в ПАСЕ
В Госдуме оценили выходку украинского депутата в ПАСЕ
Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо, заявил глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой, комментируя лишение украинского... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:56
2021-04-27T15:59
хендрик дамс
верховная рада украины
совет европы
ангела меркель
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо, заявил глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой, комментируя лишение украинского депутата Алексея Гончаренко права голоса в ПАСЕ.Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время обсуждения доклада "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" прервал депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Гончаренко, доставшего украинский флаг, и указал ему на неоднократное нарушение правил выступлений. Во вторник Гончаренко заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила его голоса на три месяца по инициативе Толстого - главы российской делегации Толстого."Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо", - написал Толстой в своем Telegram-канале, назвав лишение Гончаренко права голоса "справедливым"."Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением", - заявил парламентарий.Ранее он рассказал, что инцидент с Гончаренко произошел, когда парламентариям была предоставлена возможность задать вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель. По словам Толстого, "Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина", но не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, "после чего и был, наконец, изгнан из зала ассамблеи председателем".Толстой также заявлял, что получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера, который извинился за грубость Гончаренко во время выступления в ПАСЕ.
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хендрик дамс, верховная рада украины, совет европы, ангела меркель, владимир путин, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире

В Госдуме оценили выходку украинского депутата в ПАСЕ

15:56 27.04.2021 (обновлено: 15:59 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо, заявил глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой, комментируя лишение украинского депутата Алексея Гончаренко права голоса в ПАСЕ.
Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время обсуждения доклада "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" прервал депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Гончаренко, доставшего украинский флаг, и указал ему на неоднократное нарушение правил выступлений. Во вторник Гончаренко заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила его голоса на три месяца по инициативе Толстого - главы российской делегации Толстого.
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"Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо", - написал Толстой в своем Telegram-канале, назвав лишение Гончаренко права голоса "справедливым".
"Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением", - заявил парламентарий.
Ранее он рассказал, что инцидент с Гончаренко произошел, когда парламентариям была предоставлена возможность задать вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель. По словам Толстого, "Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина", но не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, "после чего и был, наконец, изгнан из зала ассамблеи председателем".
Толстой также заявлял, что получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера, который извинился за грубость Гончаренко во время выступления в ПАСЕ.
 
Хендрик ДамсВерховная Рада УкраиныСовет ЕвропыАнгела МеркельВладимир ПутинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
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