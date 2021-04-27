В Госдуме оценили выходку украинского депутата в ПАСЕ
15:56 27.04.2021 (обновлено: 15:59 27.04.2021)
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо, заявил глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой, комментируя лишение украинского депутата Алексея Гончаренко права голоса в ПАСЕ.
Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время обсуждения доклада "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" прервал депутата Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Гончаренко, доставшего украинский флаг, и указал ему на неоднократное нарушение правил выступлений. Во вторник Гончаренко заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила его голоса на три месяца по инициативе Толстого - главы российской делегации Толстого.
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"Оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо", - написал Толстой в своем Telegram-канале, назвав лишение Гончаренко права голоса "справедливым".
"Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением", - заявил парламентарий.
Ранее он рассказал, что инцидент с Гончаренко произошел, когда парламентариям была предоставлена возможность задать вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель. По словам Толстого, "Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей Владимира Путина", но не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, "после чего и был, наконец, изгнан из зала ассамблеи председателем".
Толстой также заявлял, что получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера, который извинился за грубость Гончаренко во время выступления в ПАСЕ.