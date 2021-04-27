https://ria.ru/20210427/pase-1730144366.html

ПАСЕ на три месяца лишила депутата Рады права голоса

ПАСЕ на три месяца лишила депутата Рады права голоса

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на три месяца лишила... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:18

2021-04-27T14:18

2021-04-27T15:03

хендрик дамс

алексей гончаренко

петр толстой

верховная рада украины

совет европы

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парламентская ассамблея совета европы

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на три месяца лишила его права голоса по инициативе главы российской делегации Петра Толстого.На прошлой неделе во время выступления представитель Киева достал государственный флаг в знак возмущения тем, что в докладе ПАСЕ не было упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Его прервал председатель ассамблеи Хендрик Дамс, указав на нарушение правил. После словесной перепалки микрофон Гончаренко отключили.Впоследствии Толстой получил от лидера консерваторов в ПАСЕ Йена Лиддел-Грейнджера письмо с извинениями за поведение Гончаренко.Гончаренко не первый раз нарушает нормы ПАСЕ. По словам Дамса, представитель украинской делегации вновь "грубо злоупотребил своим правом на выступление".

https://ria.ru/20210420/pase-1729167398.html

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хендрик дамс, алексей гончаренко, петр толстой, верховная рада украины, совет европы, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире