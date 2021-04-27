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ПАСЕ на три месяца лишила депутата Рады права голоса
ПАСЕ на три месяца лишила депутата Рады права голоса
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на три месяца лишила... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:18
2021-04-27T15:03
хендрик дамс
алексей гончаренко
петр толстой
верховная рада украины
совет европы
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парламентская ассамблея совета европы
в мире
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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на три месяца лишила его права голоса по инициативе главы российской делегации Петра Толстого.На прошлой неделе во время выступления представитель Киева достал государственный флаг в знак возмущения тем, что в докладе ПАСЕ не было упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Его прервал председатель ассамблеи Хендрик Дамс, указав на нарушение правил. После словесной перепалки микрофон Гончаренко отключили.Впоследствии Толстой получил от лидера консерваторов в ПАСЕ Йена Лиддел-Грейнджера письмо с извинениями за поведение Гончаренко.Гончаренко не первый раз нарушает нормы ПАСЕ. По словам Дамса, представитель украинской делегации вновь "грубо злоупотребил своим правом на выступление".
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хендрик дамс, алексей гончаренко, петр толстой, верховная рада украины, совет европы, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире

ПАСЕ на три месяца лишила депутата Рады права голоса

14:18 27.04.2021 (обновлено: 15:03 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Алексей Гончаренко на торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины
Депутат Алексей Гончаренко на торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на три месяца лишила его права голоса по инициативе главы российской делегации Петра Толстого.
На прошлой неделе во время выступления представитель Киева достал государственный флаг в знак возмущения тем, что в докладе ПАСЕ не было упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Его прервал председатель ассамблеи Хендрик Дамс, указав на нарушение правил. После словесной перепалки микрофон Гончаренко отключили.
Впоследствии Толстой получил от лидера консерваторов в ПАСЕ Йена Лиддел-Грейнджера письмо с извинениями за поведение Гончаренко.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Гончаренко не первый раз нарушает нормы ПАСЕ. По словам Дамса, представитель украинской делегации вновь "грубо злоупотребил своим правом на выступление".
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 19:52
В ПАСЕ извинились перед Россией за выходку украинского депутата
 
Хендрик ДамсАлексей ГончаренкоПетр ТолстойВерховная Рада УкраиныСовет ЕвропыЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
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