https://ria.ru/20210427/parad-1730126807.html
Кремль рекомендовал освещающим Парад Победы журналистам сдать ПЦР-тесты
Кремль рекомендовал освещающим Парад Победы журналистам сдать ПЦР-тесты
Журналистам, освещающим мероприятия в честь 76-летия Победы на Красной площади, рекомендуется предоставить три отрицательных ПЦР-теста на COVID-19, сообщается... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:53
2021-04-27T12:53
2021-04-27T12:53
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
день победы
парад победы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Журналистам, освещающим мероприятия в честь 76-летия Победы на Красной площади, рекомендуется предоставить три отрицательных ПЦР-теста на COVID-19, сообщается на сайте Кремля.В список вошли 1396 журналистов."В связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции всем представителям СМИ, участвующим в освещении Парада Победы, рекомендуется иметь при себе три отрицательных результата лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР с забором материала 30 апреля, 6 и 8 мая", - говорится в сообщении.Кроме того, для участия в освещении мероприятий обязательным условием является наличие аккредитационного бейджа. Представители СМИ будут освещать генеральную репетицию парада 7 мая на Красной площади и военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы, 9 мая.
https://ria.ru/20210424/parad-1729763603.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, день победы, парад победы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество