https://ria.ru/20210427/parad-1730069546.html

На Красной площади пройдет пешая тренировка парада Победы

На Красной площади пройдет пешая тренировка парада Победы

Пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые на военной технике проедут на параде Победы в российской столице, состоится во вторник на Красной площади,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T00:13

2021-04-27T00:13

2021-04-27T05:15

россия

москва

безопасность

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые на военной технике проедут на параде Победы в российской столице, состоится во вторник на Красной площади, сообщили журналистам в Минобороны.Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - утром 7 мая.В параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/pobeda-1729749996.html

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2021

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россия, москва, безопасность, общество