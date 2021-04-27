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На Красной площади пройдет пешая тренировка парада Победы
На Красной площади пройдет пешая тренировка парада Победы
Пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые на военной технике проедут на параде Победы в российской столице, состоится во вторник на Красной площади,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:13
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общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые на военной технике проедут на параде Победы в российской столице, состоится во вторник на Красной площади, сообщили журналистам в Минобороны.Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - утром 7 мая.В параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
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россия, москва, безопасность, общество

На Красной площади пройдет пешая тренировка парада Победы

00:13 27.04.2021 (обновлено: 05:15 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПарадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые на военной технике проедут на параде Победы в российской столице, состоится во вторник на Красной площади, сообщили журналистам в Минобороны.
"Сегодня на Красной площади в Москве пройдет тренировка с экипажами боевых машин по подготовке в военному параду, посвященному 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута", - сказали в министерстве.
Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - утром 7 мая.
В параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 11:24
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