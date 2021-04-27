https://ria.ru/20210427/pantsir-1730226447.html

Эксперт оценил турецкий ролик с "уничтожением" российского "Панциря"

Эксперт оценил турецкий ролик с "уничтожением" российского "Панциря"

Военный эксперт Александр Михайловский оценил мультипликационный ролик турецкой компании Roketsan, на котором показано уничтожение российских систем ПВО. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:56

2021-04-27T21:56

2021-04-27T21:56

россия

roketsan

тор (зенитный ракетный комплекс)

панцирь-с1

нато

ливия

турция

сирия

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В России оценили турецкий ролик с уничтожением "Панциря"

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военный эксперт Александр Михайловский оценил мультипликационный ролик турецкой компании Roketsan, на котором показано уничтожение российских систем ПВО.На видео новейший турецкий беспилотник Akıncı ликвидирует цель, похожую на российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".Михайловский отметил, что идею "красочных мультфильмов", позволяющих "победить" противника в интернете, турки позаимствовали у американцев.Он подчеркнул, что рано выставлять турецкое оружие каким-то "чудом", поскольку его возможности пока не продемонстрировали на военных учениях.Ранее эксперты напомнили, что у России есть техника, способная эффективно бороться с турецкими БПЛА. Одно из таких средств — зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У беспилотников типа Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", считают специалисты.Кроме того, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО отмечается, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" — это идеальное средство уничтожения военных беспилотников. За время применения в Сирии и Ливии ЗРПК "Панцирь-С1" ликвидировали более сотни беспилотников и различных ракет, в том числе сбивали турецкие БПЛА Bayraktar TB2, израильские аппараты Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.

https://ria.ru/20210301/siriya-1599458510.html

россия

ливия

турция

сирия

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россия, roketsan, тор (зенитный ракетный комплекс), панцирь-с1, нато, ливия, турция, сирия