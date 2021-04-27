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Туризм
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Сферу детского отдыха предложили признать пострадавшей от пандемии
Сферу детского отдыха предложили признать пострадавшей от пандемии
Парламентарии просят кабмин РФ включить организации отдыха и оздоровления детей в перечень отраслей экономики страны, которые пострадали из-за пандемии, заявила РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:16
2021-04-27T13:20
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Парламентарии просят кабмин РФ включить организации отдыха и оздоровления детей в перечень отраслей экономики страны, которые пострадали из-за пандемии, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Учитывая ограничения, связанные с пандемией, детская летняя оздоровительная кампания 2020 года была проведена только в 59 субъектах РФ", - сказала Святенко на заседании Совета законодателей.По ее словам, по этой причине многие организации отдыха и оздоровления детей оказались в достаточно сложном экономическом положении. "Поэтому сегодня, перед началом летней оздоровительной кампании 2021 года, важно сохранить целостность этой отрасли, не допустив закрытия и перепрофилирования организаций отдыха и оздоровления детей, включая и детские санатории", - отметила она."Обращаемся к правительству с просьбой финансово поддержать эту отрасль и рассмотреть вопрос о включении деятельности организаций отдыха в перечень отраслей российской экономики, которые пострадали в результате пандемии", - сказала глава комитета СФ.
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россия, новости - туризм, экономика

Сферу детского отдыха предложили признать пострадавшей от пандемии

13:16 27.04.2021 (обновлено: 13:20 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПодростки с вещами перед заездом в лагерь "Артек" в Симферополе
Подростки с вещами перед заездом в лагерь Артек в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Парламентарии просят кабмин РФ включить организации отдыха и оздоровления детей в перечень отраслей экономики страны, которые пострадали из-за пандемии, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"Учитывая ограничения, связанные с пандемией, детская летняя оздоровительная кампания 2020 года была проведена только в 59 субъектах РФ", - сказала Святенко на заседании Совета законодателей.
По ее словам, по этой причине многие организации отдыха и оздоровления детей оказались в достаточно сложном экономическом положении. "Поэтому сегодня, перед началом летней оздоровительной кампании 2021 года, важно сохранить целостность этой отрасли, не допустив закрытия и перепрофилирования организаций отдыха и оздоровления детей, включая и детские санатории", - отметила она.
"Обращаемся к правительству с просьбой финансово поддержать эту отрасль и рассмотреть вопрос о включении деятельности организаций отдыха в перечень отраслей российской экономики, которые пострадали в результате пандемии", - сказала глава комитета СФ.
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