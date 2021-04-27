https://ria.ru/20210427/otdykh-1730132441.html

Сферу детского отдыха предложили признать пострадавшей от пандемии

Сферу детского отдыха предложили признать пострадавшей от пандемии

Парламентарии просят кабмин РФ включить организации отдыха и оздоровления детей в перечень отраслей экономики страны, которые пострадали из-за пандемии, заявила РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:16

2021-04-27T13:16

2021-04-27T13:20

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Парламентарии просят кабмин РФ включить организации отдыха и оздоровления детей в перечень отраслей экономики страны, которые пострадали из-за пандемии, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Учитывая ограничения, связанные с пандемией, детская летняя оздоровительная кампания 2020 года была проведена только в 59 субъектах РФ", - сказала Святенко на заседании Совета законодателей.По ее словам, по этой причине многие организации отдыха и оздоровления детей оказались в достаточно сложном экономическом положении. "Поэтому сегодня, перед началом летней оздоровительной кампании 2021 года, важно сохранить целостность этой отрасли, не допустив закрытия и перепрофилирования организаций отдыха и оздоровления детей, включая и детские санатории", - отметила она."Обращаемся к правительству с просьбой финансово поддержать эту отрасль и рассмотреть вопрос о включении деятельности организаций отдыха в перечень отраслей российской экономики, которые пострадали в результате пандемии", - сказала глава комитета СФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/otpusk-1729971432.html

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