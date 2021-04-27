https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html

В Кремле разъяснили механизм кешбэка на детские путевки

В Кремле разъяснили механизм кешбэка на детские путевки

Решение по возмещению стоимости детских путевок не распространяется на уже приобретенные, но кабмин обратит внимание на этот вопрос, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:17

2021-04-27T12:17

2021-04-27T12:21

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Решение по возмещению стоимости детских путевок не распространяется на уже приобретенные, но кабмин обратит внимание на этот вопрос, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, об этом сейчас речи не идет. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет", - сказал Песков журналистам.По его словам, если возникнет ситуация, когда люди будут пытаться вернуть деньги за ранее приобретенные путевки, чтобы оформить их по новой с кешбэком, кабмин обратит внимание на эту ситуацию."Если возникнет такая ситуация, то правительство обратит на это внимание. Я не знаю, какое может быть в данном случае решение. Я не знаю, возможен ли возврат денег за эти путевки, которые уже приобретены. Это все нужно смотреть на условия тех договоров, которые были подписаны", - отметил Песков.Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что кабмин проработал меры из послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе по возврату родителям 50% стоимости путевок в детский лагерь: возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей.По словам Чернышенко, при возврате 50% стоимости деткой путевки в летний лагерь кабмин будет использовать действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. Предложения будут доступны уже со второй половины мая. Родители или представители детей смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время внесены в правительство, добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20210427/putevki-1730101397.html

https://sn.ria.ru/20210426/artek-1729895514.html

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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, дмитрий чернышенко, дмитрий песков, общество