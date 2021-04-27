https://ria.ru/20210427/ogon-1730124088.html

Благодатный огонь раздадут в 15 храмах Москвы

Благодатный огонь раздадут в 15 храмах Москвы

Пятнадцать московских храмов получат Благодатный огонь в пасхальную ночь, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:40

2021-04-27T12:40

2021-04-27T12:42

религия и мировоззрение

россия

зарядье

фонд андрея первозванного

ясенево

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир якунин

москва

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пятнадцать московских храмов получат Благодатный огонь в пасхальную ночь, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.При этом желающим получить огонь необходимо принести собственную лампаду и "соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором".В фонде напомнили, что 1 мая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фонд Андрея Первозванного "планирует доставить в Москву Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме", однако, по рекомендации Роспотребнадзора, в этом году не состоится массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково.Фонд планирует доставить Благодатный огонь в следующие храмы: "Мы рассчитываем, что в этом году верующие в России смогут получить частичку Благодатного огня в преддверии светлого праздника Пасхи", - приводят в пресс-службе слова председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.

https://ria.ru/20210421/ogon-1729152969.html

https://ria.ru/20210423/besporyadki-1729678639.html

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россия, зарядье, фонд андрея первозванного, ясенево, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир якунин, москва