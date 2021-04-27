Благодатный огонь раздадут в 15 храмах Москвы
12:40 27.04.2021 (обновлено: 12:42 27.04.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Пасхи в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пятнадцать московских храмов получат Благодатный огонь в пасхальную ночь, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.
"Благословлено принесение Благодатного огня в 15 храмов Москвы (по одному-два храма от каждого викариатства). В этих храмах 1 мая ориентировочно после 20.30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь", - сказано в сообщении.
При этом желающим получить огонь необходимо принести собственную лампаду и "соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором".
В фонде напомнили, что 1 мая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фонд Андрея Первозванного "планирует доставить в Москву Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме", однако, по рекомендации Роспотребнадзора, в этом году не состоится массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково.
Фонд планирует доставить Благодатный огонь в следующие храмы:
- —Богоявленский кафедральный собор в Елохове
- —храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье
- —храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево
- —храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове
- —храм Всех Святых на Соколе
- —храм Всемилостивого Спаса на Патриаршем подворье в Митине
- —храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине
- —храм Преображения Господня на Преображенской площади
- —храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках
- —храм Георгия Победоносца на Поклонной горе
- —храм святителя Иова на Патриаршем подворье
- —храм Живоначальной Троицы в Карачарове
- —храм святителя Тихона в Марьиной Роще
"Мы рассчитываем, что в этом году верующие в России смогут получить частичку Благодатного огня в преддверии светлого праздника Пасхи", - приводят в пресс-службе слова председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.