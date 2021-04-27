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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210427/ogon-1730124088.html
Благодатный огонь раздадут в 15 храмах Москвы
Благодатный огонь раздадут в 15 храмах Москвы
Пятнадцать московских храмов получат Благодатный огонь в пасхальную ночь, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:40
2021-04-27T12:42
религия и мировоззрение
россия
зарядье
фонд андрея первозванного
ясенево
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир якунин
москва
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пятнадцать московских храмов получат Благодатный огонь в пасхальную ночь, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.При этом желающим получить огонь необходимо принести собственную лампаду и "соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором".В фонде напомнили, что 1 мая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фонд Андрея Первозванного "планирует доставить в Москву Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме", однако, по рекомендации Роспотребнадзора, в этом году не состоится массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково.Фонд планирует доставить Благодатный огонь в следующие храмы: "Мы рассчитываем, что в этом году верующие в России смогут получить частичку Благодатного огня в преддверии светлого праздника Пасхи", - приводят в пресс-службе слова председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.
https://ria.ru/20210421/ogon-1729152969.html
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россия, зарядье, фонд андрея первозванного, ясенево, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир якунин, москва

Благодатный огонь раздадут в 15 храмах Москвы

12:40 27.04.2021 (обновлено: 12:42 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Пасхи в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Празднование Пасхи в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пятнадцать московских храмов получат Благодатный огонь в пасхальную ночь, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.
"Благословлено принесение Благодатного огня в 15 храмов Москвы (по одному-два храма от каждого викариатства). В этих храмах 1 мая ориентировочно после 20.30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь", - сказано в сообщении.
При этом желающим получить огонь необходимо принести собственную лампаду и "соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором".
В фонде напомнили, что 1 мая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фонд Андрея Первозванного "планирует доставить в Москву Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме", однако, по рекомендации Роспотребнадзора, в этом году не состоится массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково.
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
Главную пасхальную святыню все же доставят в Россию. Но не всем верующим
Фонд планирует доставить Благодатный огонь в следующие храмы:
  • Богоявленский кафедральный собор в Елохове
  • храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье
  • храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево
  • храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове
  • храм Всех Святых на Соколе
  • храм Всемилостивого Спаса на Патриаршем подворье в Митине
  • храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине
  • храм Преображения Господня на Преображенской площади
  • храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках
  • храм Георгия Победоносца на Поклонной горе
  • храм святителя Иова на Патриаршем подворье
  • храм Живоначальной Троицы в Карачарове
  • храм святителя Тихона в Марьиной Роще
"Мы рассчитываем, что в этом году верующие в России смогут получить частичку Благодатного огня в преддверии светлого праздника Пасхи", - приводят в пресс-службе слова председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.
Лампады для Благодатного огня, доставленного из Иерусалима в аэропорт Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 17:03Религия и мировоззрение
В ФАП рассказали о доставке Благодатного огня в условиях беспорядков
 
Религия и мировоззрениеРоссияЗарядьеФонд Андрея ПервозванногоЯсеневоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ЯкунинМосква
 
 
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