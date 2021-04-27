https://ria.ru/20210427/ochistka-1730166002.html

Трехлетнюю программу по очистке рек и озер запустят в Подмосковье

Трехлетнюю программу по очистке рек и озер запустят в Подмосковье

Программу по очистке водоемов от загрязнений "100 прудов и озер" запустят в Подмосковье, она рассчитана на три года, места очистки жители выберут сами, сказал... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:55

2021-04-27T15:55

2021-04-27T15:55

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

экология

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Программу по очистке водоемов от загрязнений "100 прудов и озер" запустят в Подмосковье, она рассчитана на три года, места очистки жители выберут сами, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы начинаем новую программу "100 прудов и озер" на ближайшие три года. Перечень их должны определить, конечно, сами жители. В пилотном режиме мы такое голосование в Доброделе запускали, 22 пруда уже отобрано", - сказал губернатор в ходе обращения к жителям.Воробьев отметил, что в прошлом году почти 7 тысяч человек пожаловались на состояние рек и прудов, попросили очистить их от автопокрышек, брошенных автомобилей и другого мусора."Опыт у нас такой есть - за пять лет мы расчистили почти 53 километра различных участков рек. Туда вернулась рыба, а людям стало приятно провести выходной с друзьями или с детьми на берегу. Сегодня чистим 25 километров русла Клязьмы в Мытищах, Королеве, Пушкино. Приступили к Малаховскому озеру в Люберцах", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20210427/zhkkh-1730157572.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), экология, общество