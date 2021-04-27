https://ria.ru/20210427/obse-1730214206.html
Представителям Крыма не дали выступить в ОБСЕ
Представителям Крыма не дали выступить в ОБСЕ
Представителям Крыма не дали выступить на онлайн-совещании в ОБСЕ, посвященном демократическим процессам, сообщил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:16
2021-04-27T20:16
2021-04-27T20:56
россия
роман чегринец
анастасия гридчина
обсе
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Представителям Крыма не дали выступить на онлайн-совещании в ОБСЕ, посвященном демократическим процессам, сообщил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов республики Роман Чегринец.Во вторник он вместе с главой Украинской общины Крыма Анастасией Гридчиной принял участие во второй дополнительной встрече по человеческому измерению, которую организовало шведское председательство в ОБСЕ. Тема совещания — "Демократическое законотворчество: обеспечение участия".По его словам, Швеция подтвердила "статус одной из самых русофобских стран"."Мы прождали более пяти часов возможности выступить, на что нам по итогу сказали, что на нас нет времени", — сказал Чегринец.Как считает собеседник агентства, совещание показало, что выпады в сторону России и Крыма позволяют себе представители США, Канады, Великобритании и Украины. Настроение других стран "нейтральное или позитивное", указал он.В свою очередь, Гридчина подчеркнула, что впервые на ее памяти столь долгое ожидание выступления на площадке ОБСЕ не увенчалось успехом. Как отметила глава общины, шведские организаторы в очередной раз подтверждают "статус страны, для которой чуждо понятие демократии"."Мы стали свидетелями выступлений украинской стороны, представители которой бесцеремонно врали о жизни крымчан, об ущемлении прав украинского и крымско-татарского населения, проживающего в Крыму. Можно поздравить делегацию Украины в отработке западных грантов. Сегодня они с этим справились успешно", — подчеркнула Гридчина.Представителей Крыма не первый раз ущемляют во время выступления на площадке ОБСЕ. Так, в марте Украина пыталась удалить крымских журналисток с онлайн-совещания, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству.
https://ria.ru/20210426/krym-1730045234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман чегринец, анастасия гридчина, обсе, республика крым, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости.
Представителям Крыма не дали выступить на онлайн-совещании в ОБСЕ
, посвященном демократическим процессам, сообщил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов республики Роман Чегринец
.
Во вторник он вместе с главой Украинской общины Крыма Анастасией Гридчиной
принял участие во второй дополнительной встрече по человеческому измерению, которую организовало шведское председательство в ОБСЕ. Тема совещания — "Демократическое законотворчество: обеспечение участия".
"Я принимал участие более чем в десяти заседаниях ОБСЕ и ООН, но такого вопиющего русофобства не было. Забирали слово, прерывали выступление, но выступить давали".
По его словам, Швеция
подтвердила "статус одной из самых русофобских стран".
"Мы прождали более пяти часов возможности выступить, на что нам по итогу сказали, что на нас нет времени", — сказал Чегринец.
Как считает собеседник агентства, совещание показало, что выпады в сторону России
и Крыма позволяют себе представители США
, Канады
, Великобритании
и Украины
. Настроение других стран "нейтральное или позитивное", указал он.
В свою очередь, Гридчина подчеркнула, что впервые на ее памяти столь долгое ожидание выступления на площадке ОБСЕ не увенчалось успехом. Как отметила глава общины, шведские организаторы в очередной раз подтверждают "статус страны, для которой чуждо понятие демократии".
"Мы стали свидетелями выступлений украинской стороны, представители которой бесцеремонно врали о жизни крымчан, об ущемлении прав украинского и крымско-татарского населения, проживающего в Крыму. Можно поздравить делегацию Украины в отработке западных грантов. Сегодня они с этим справились успешно", — подчеркнула Гридчина.
Представителей Крыма не первый раз ущемляют во время выступления на площадке ОБСЕ. Так, в марте Украина пыталась удалить крымских журналисток с онлайн-совещания, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству.