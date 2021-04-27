https://ria.ru/20210427/obschestvo-1730110087.html

Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"

Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя сообщение о требовании полиции к корреспонденту телеканала "Дождь" показать редакционное задание... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:40

2021-04-27T11:40

2021-04-27T11:40

россия

дождь (телеканал)

татьяна москалькова

союз журналистов россии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_300fb0e002fddd0ece0d529e35f6222f.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя сообщение о требовании полиции к корреспонденту телеканала "Дождь" показать редакционное задание не на акции, а спустя несколько дней, заявил РИА Новости, что впервые слышит о том, что редзадание просят у кого-то постфактум.Ранее телеканал сообщил, что корреспондента Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Из сообщения на сайте "Дождя" следует, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции: "после этого они обещают отпустить его без протокола". Позже во вторник радиостанция "Эхо Москвы" также сообщила, что полиция пришла домой к его корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД и предъявить редакционное задание за тот день и пресс-карту."Что касается этого случая с журналистом "Дождя", я пока не знаю подробностей... Сейчас есть новый закон о том, что журналист, если он выходит как журналист, с признаками журналиста, в жилете - он не участвует в митинге, он освещает митинг... И я первый раз слышу о том, что они что-то спрашивают по окончании акции, постфактум", - рассказал Соловьев.Он отметил, что обычно все-таки задания проверяют во время митинга, причем чаще спрашивают удостоверение, потому что не все знают, как выглядит журналистское задание. Соловьев напомнил, что при этом правоохранители не имеют права проверять и то, и другое - по своей внутренней инструкции, они должны спрашивать либо удостоверение журналиста, либо редакционное задание.Глава СЖР отметил, что союз каждый раз мониторит происходящее на митингах. По его словам, на прошедшую 21 апреля акцию журналисты выходили уже в основном в новых зеленых жилетах. По подсчетам СЖР, в этот день было задержано 10 представителей СМИ, которые были практически сразу отпущены, "что на порядок меньше по сравнению с предыдущими митингами".Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210427/zaderzhanie-1730090062.html

https://ria.ru/20210427/zhurnalist-1730098129.html

https://ria.ru/20210204/dozhd-1596036119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дождь (телеканал), татьяна москалькова, союз журналистов россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество