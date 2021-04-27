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Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя сообщение о требовании полиции к корреспонденту телеканала "Дождь" показать редакционное задание... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:40
2021-04-27T11:40
россия
дождь (телеканал)
татьяна москалькова
союз журналистов россии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя сообщение о требовании полиции к корреспонденту телеканала "Дождь" показать редакционное задание не на акции, а спустя несколько дней, заявил РИА Новости, что впервые слышит о том, что редзадание просят у кого-то постфактум.Ранее телеканал сообщил, что корреспондента Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Из сообщения на сайте "Дождя" следует, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции: "после этого они обещают отпустить его без протокола". Позже во вторник радиостанция "Эхо Москвы" также сообщила, что полиция пришла домой к его корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД и предъявить редакционное задание за тот день и пресс-карту."Что касается этого случая с журналистом "Дождя", я пока не знаю подробностей... Сейчас есть новый закон о том, что журналист, если он выходит как журналист, с признаками журналиста, в жилете - он не участвует в митинге, он освещает митинг... И я первый раз слышу о том, что они что-то спрашивают по окончании акции, постфактум", - рассказал Соловьев.Он отметил, что обычно все-таки задания проверяют во время митинга, причем чаще спрашивают удостоверение, потому что не все знают, как выглядит журналистское задание. Соловьев напомнил, что при этом правоохранители не имеют права проверять и то, и другое - по своей внутренней инструкции, они должны спрашивать либо удостоверение журналиста, либо редакционное задание.Глава СЖР отметил, что союз каждый раз мониторит происходящее на митингах. По его словам, на прошедшую 21 апреля акцию журналисты выходили уже в основном в новых зеленых жилетах. По подсчетам СЖР, в этот день было задержано 10 представителей СМИ, которые были практически сразу отпущены, "что на порядок меньше по сравнению с предыдущими митингами".Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210427/zaderzhanie-1730090062.html
https://ria.ru/20210427/zhurnalist-1730098129.html
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россия, дождь (телеканал), татьяна москалькова, союз журналистов россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество

Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"

11:40 27.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя сообщение о требовании полиции к корреспонденту телеканала "Дождь" показать редакционное задание не на акции, а спустя несколько дней, заявил РИА Новости, что впервые слышит о том, что редзадание просят у кого-то постфактум.
Ранее телеканал сообщил, что корреспондента Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Из сообщения на сайте "Дождя" следует, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции: "после этого они обещают отпустить его без протокола". Позже во вторник радиостанция "Эхо Москвы" также сообщила, что полиция пришла домой к его корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД и предъявить редакционное задание за тот день и пресс-карту.
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
09:46
СМИ: журналиста "Дождя" задержали после несогласованной акции 21 апреля
"Что касается этого случая с журналистом "Дождя", я пока не знаю подробностей... Сейчас есть новый закон о том, что журналист, если он выходит как журналист, с признаками журналиста, в жилете - он не участвует в митинге, он освещает митинг... И я первый раз слышу о том, что они что-то спрашивают по окончании акции, постфактум", - рассказал Соловьев.
Он отметил, что обычно все-таки задания проверяют во время митинга, причем чаще спрашивают удостоверение, потому что не все знают, как выглядит журналистское задание. Соловьев напомнил, что при этом правоохранители не имеют права проверять и то, и другое - по своей внутренней инструкции, они должны спрашивать либо удостоверение журналиста, либо редакционное задание.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
10:51
СМИ: журналиста "Эха Москвы" обязали явиться в ОВД после освещения акции
Глава СЖР отметил, что союз каждый раз мониторит происходящее на митингах. По его словам, на прошедшую 21 апреля акцию журналисты выходили уже в основном в новых зеленых жилетах. По подсчетам СЖР, в этот день было задержано 10 представителей СМИ, которые были практически сразу отпущены, "что на порядок меньше по сравнению с предыдущими митингами".
Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
4 февраля, 16:00
"Дождь" призвал возбудить дело после задержания журналиста в Петербурге
 
РоссияДождь (телеканал)Татьяна МоскальковаСоюз журналистов РоссииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковОбщество
 
 
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