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МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
Законопроект по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) в считанные дни представят президенту страны, заявил руководитель российской делегации на... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T02:33
2021-04-27T02:33
2021-04-27T10:53
россия
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Законопроект по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) в считанные дни представят президенту страны, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, текст выступления опубликован на сайте МИД.Затем документ, по словам Гаврилова, поступит на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.Он выразил озабоченность тем, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по договору, напомнив, что "весьма серьезные претензии" выдвигались в адрес Штатов еще до их выхода из ДОН."Как теперь водится у наших оппонентов, эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались. Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности РФ и наших партнеров, в комплексе в формате "малой группы" на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор", - отметил дипломат.Пока же, констатировал Гаврилов, "все идет к развалу договора". Он подчеркнул, что Россия не намерена идти на односторонние уступки, и предупредил, что все процедуры, предшествующие уведомлению о выходе из ДОН, будут завершены до конца мая. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. США в мае прошлого года запустили процедуру выхода из ДОН, завершившуюся 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В ведомстве отметили, что после отказа США от участия в договоре "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из ДОН, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН. Министр иностранных дел Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".
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россия, в мире
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Законопроект по выходу России
из Договора по открытому небу (ДОН) в считанные дни представят президенту страны, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, текст выступления опубликован на сайте МИД.
Затем документ, по словам Гаврилова, поступит на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.
Он выразил озабоченность тем, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по договору, напомнив, что "весьма серьезные претензии" выдвигались в адрес Штатов еще до их выхода из ДОН.
"Как теперь водится у наших оппонентов, эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались. Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности РФ и наших партнеров, в комплексе в формате "малой группы" на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в договор", - отметил дипломат.
Пока же, констатировал Гаврилов, "все идет к развалу договора". Он подчеркнул, что Россия не намерена идти на односторонние уступки, и предупредил, что все процедуры, предшествующие уведомлению о выходе из ДОН, будут завершены до конца мая.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. США в мае прошлого года запустили процедуру выхода из ДОН, завершившуюся 22 ноября.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В ведомстве отметили, что после отказа США от участия в договоре "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из ДОН, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков
6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США
остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН. Министр иностранных дел Сергей Лавров
16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".