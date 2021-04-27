https://ria.ru/20210427/msp-1730205391.html
Корпорация МСП рассказала о росте охвата гарантийной поддержкой
Корпорация МСП рассказала о росте охвата гарантийной поддержкой
РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T19:11
2021-04-27T19:11
2021-04-27T19:11
россия
корпорация мсп
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286221b900cb2580f2192cf665e2639b.jpg
+вебМОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Корпорация МСП к 2025 году намерена довести охват малого и среднего бизнеса гарантийной поддержкой до 40% от общего объёма, сообщили РИА Новости в корпорации.Корпорация МСП представила проект новой стратегии развития."Корпорация уделит серьёзное внимание развитию специализированных финансовых инструментов, таких как круадинвестинг, факторинг, серьюритизация, которые мы формируем совместно с Центральным банком", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он пояснил, что увеличить объемы и охват гарантийной поддержкой получится благодаря упрощению процедур как для МСП, так и для банков - за счёт внедрения механизма зонтичных поручительств. Меры финансово-гарантийной поддержки полностью встроятся в процессы кредитования, и это заметно сократит сроки оказания поддержки и обеспечит "бесшовность" процедур ее предоставления. Фактически решение о предоставлении поручительства будет приниматься в момент предоставления кредита.Кроме того, совместно с ВЭБ.РФ прорабатывается гарантийная линейка поддержки предпринимателей из человекоемких отраслей.
https://ria.ru/20210422/bank-1729420838.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d75329a17a0dc44e76d623b32a170d07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, экономика
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Корпорация МСП к 2025 году намерена довести охват малого и среднего бизнеса гарантийной поддержкой до 40% от общего объёма, сообщили РИА Новости в корпорации.
Корпорация МСП представила проект новой стратегии развития.
"В рамках развития мер кредитно-гарантийной поддержки определены приоритеты по увеличению объемов и росту охвата количества компаний МСП мерами поддержки. В итоге благодаря упрощению процедур и автоматизации процессов охват гарантийной поддержки Корпорации в приоритетных нишах возрастёт до 40% от общего объема", - сказали в компании.
"Корпорация уделит серьёзное внимание развитию специализированных финансовых инструментов, таких как круадинвестинг, факторинг, серьюритизация, которые мы формируем совместно с Центральным банком", - отметил гендиректор Корпорации МСП
Александр Исаевич.
Он пояснил, что увеличить объемы и охват гарантийной поддержкой получится благодаря упрощению процедур как для МСП, так и для банков - за счёт внедрения механизма зонтичных поручительств. Меры финансово-гарантийной поддержки полностью встроятся в процессы кредитования, и это заметно сократит сроки оказания поддержки и обеспечит "бесшовность" процедур ее предоставления. Фактически решение о предоставлении поручительства будет приниматься в момент предоставления кредита.
Кроме того, совместно с ВЭБ.РФ
прорабатывается гарантийная линейка поддержки предпринимателей из человекоемких отраслей.