https://ria.ru/20210427/msp-1730205391.html

Корпорация МСП рассказала о росте охвата гарантийной поддержкой

Корпорация МСП рассказала о росте охвата гарантийной поддержкой

РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:11

2021-04-27T19:11

2021-04-27T19:11

россия

корпорация мсп

экономика

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+вебМОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Корпорация МСП к 2025 году намерена довести охват малого и среднего бизнеса гарантийной поддержкой до 40% от общего объёма, сообщили РИА Новости в корпорации.Корпорация МСП представила проект новой стратегии развития."Корпорация уделит серьёзное внимание развитию специализированных финансовых инструментов, таких как круадинвестинг, факторинг, серьюритизация, которые мы формируем совместно с Центральным банком", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он пояснил, что увеличить объемы и охват гарантийной поддержкой получится благодаря упрощению процедур как для МСП, так и для банков - за счёт внедрения механизма зонтичных поручительств. Меры финансово-гарантийной поддержки полностью встроятся в процессы кредитования, и это заметно сократит сроки оказания поддержки и обеспечит "бесшовность" процедур ее предоставления. Фактически решение о предоставлении поручительства будет приниматься в момент предоставления кредита.Кроме того, совместно с ВЭБ.РФ прорабатывается гарантийная линейка поддержки предпринимателей из человекоемких отраслей.

https://ria.ru/20210422/bank-1729420838.html

россия

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2021

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россия, корпорация мсп, экономика