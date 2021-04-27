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Корпорация МСП рассказала о росте охвата гарантийной поддержкой
Корпорация МСП рассказала о росте охвата гарантийной поддержкой
РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T19:11
2021-04-27T19:11
россия
корпорация мсп
экономика
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+вебМОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Корпорация МСП к 2025 году намерена довести охват малого и среднего бизнеса гарантийной поддержкой до 40% от общего объёма, сообщили РИА Новости в корпорации.Корпорация МСП представила проект новой стратегии развития."Корпорация уделит серьёзное внимание развитию специализированных финансовых инструментов, таких как круадинвестинг, факторинг, серьюритизация, которые мы формируем совместно с Центральным банком", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он пояснил, что увеличить объемы и охват гарантийной поддержкой получится благодаря упрощению процедур как для МСП, так и для банков - за счёт внедрения механизма зонтичных поручительств. Меры финансово-гарантийной поддержки полностью встроятся в процессы кредитования, и это заметно сократит сроки оказания поддержки и обеспечит "бесшовность" процедур ее предоставления. Фактически решение о предоставлении поручительства будет приниматься в момент предоставления кредита.Кроме того, совместно с ВЭБ.РФ прорабатывается гарантийная линейка поддержки предпринимателей из человекоемких отраслей.
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россия, корпорация мсп, экономика

Корпорация МСП рассказала о росте охвата гарантийной поддержкой

19:11 27.04.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Корпорация МСП к 2025 году намерена довести охват малого и среднего бизнеса гарантийной поддержкой до 40% от общего объёма, сообщили РИА Новости в корпорации.
Корпорация МСП представила проект новой стратегии развития.
"В рамках развития мер кредитно-гарантийной поддержки определены приоритеты по увеличению объемов и росту охвата количества компаний МСП мерами поддержки. В итоге благодаря упрощению процедур и автоматизации процессов охват гарантийной поддержки Корпорации в приоритетных нишах возрастёт до 40% от общего объема", - сказали в компании.
"Корпорация уделит серьёзное внимание развитию специализированных финансовых инструментов, таких как круадинвестинг, факторинг, серьюритизация, которые мы формируем совместно с Центральным банком", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он пояснил, что увеличить объемы и охват гарантийной поддержкой получится благодаря упрощению процедур как для МСП, так и для банков - за счёт внедрения механизма зонтичных поручительств. Меры финансово-гарантийной поддержки полностью встроятся в процессы кредитования, и это заметно сократит сроки оказания поддержки и обеспечит "бесшовность" процедур ее предоставления. Фактически решение о предоставлении поручительства будет приниматься в момент предоставления кредита.
Кроме того, совместно с ВЭБ.РФ прорабатывается гарантийная линейка поддержки предпринимателей из человекоемких отраслей.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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