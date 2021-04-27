https://ria.ru/20210427/mrt-1730119289.html

Ученые повысят качество и точность МРТ-сканирования мозга

Ученые повысят качество и точность МРТ-сканирования мозга

Ученые Самарского университета ведут исследования, результаты которых позволят улучшить качество и точность измерения при проведении МРТ-сканирования мозга,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:19

2021-04-27T12:19

2021-04-27T12:19

наука

самарский университет

университетская наука

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САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Ученые Самарского университета ведут исследования, результаты которых позволят улучшить качество и точность измерения при проведении МРТ-сканирования мозга, сообщает пресс-служба вуза."Исследование ученых Центра искусственного интеллекта Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева под руководством научного сотрудника департамента радиологии и обработки медицинских изображений Йельского университета доктора Юрия Ковша поможет улучшить качество и точность измерений при проведении функционального МРТ-сканирования (фМРТ) мозга пациентов, страдающих различными психоневрологическими заболеваниями, а также проходящих нейрореабилитацию после инсульта", - говорится в сообщении.По данным вуза, результаты научных изысканий и экспериментов будут представлены в виде специального модуля и использованы для модернизации известной программной платформы OpenNFT.org, применяемой в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира и позволяющей проанализировать активность сканируемого мозга в режиме реального времени.Исследования ведутся в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 1,2 миллиона рублей. Первые результаты работ уже отражены в статье.Комплекс параметров качества будет обрабатываться нейросетью, чтобы эффективно отражать различные аспекты качества сканирования. Данные для экспериментальной проверки разрабатываемой технологии самарские ученые получают от коллег из Йельского университета и в базах данных открытого доступа.

https://ria.ru/20210302/insult-1599527735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента