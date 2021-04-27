https://ria.ru/20210427/mrt-1730119289.html
Ученые повысят качество и точность МРТ-сканирования мозга
Ученые повысят качество и точность МРТ-сканирования мозга
Ученые Самарского университета ведут исследования, результаты которых позволят улучшить качество и точность измерения при проведении МРТ-сканирования мозга,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:19
2021-04-27T12:19
2021-04-27T12:19
наука
самарский университет
университетская наука
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САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Ученые Самарского университета ведут исследования, результаты которых позволят улучшить качество и точность измерения при проведении МРТ-сканирования мозга, сообщает пресс-служба вуза."Исследование ученых Центра искусственного интеллекта Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева под руководством научного сотрудника департамента радиологии и обработки медицинских изображений Йельского университета доктора Юрия Ковша поможет улучшить качество и точность измерений при проведении функционального МРТ-сканирования (фМРТ) мозга пациентов, страдающих различными психоневрологическими заболеваниями, а также проходящих нейрореабилитацию после инсульта", - говорится в сообщении.По данным вуза, результаты научных изысканий и экспериментов будут представлены в виде специального модуля и использованы для модернизации известной программной платформы OpenNFT.org, применяемой в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира и позволяющей проанализировать активность сканируемого мозга в режиме реального времени.Исследования ведутся в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 1,2 миллиона рублей. Первые результаты работ уже отражены в статье.Комплекс параметров качества будет обрабатываться нейросетью, чтобы эффективно отражать различные аспекты качества сканирования. Данные для экспериментальной проверки разрабатываемой технологии самарские ученые получают от коллег из Йельского университета и в базах данных открытого доступа.
https://ria.ru/20210302/insult-1599527735.html
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Ученые Самарского университета ведут исследования, результаты которых позволят улучшить качество и точность измерения при проведении МРТ-сканирования мозга, сообщает пресс-служба вуза.
"Исследование ученых Центра искусственного интеллекта Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева под руководством научного сотрудника департамента радиологии и обработки медицинских изображений Йельского университета доктора Юрия Ковша поможет улучшить качество и точность измерений при проведении функционального МРТ-сканирования (фМРТ) мозга пациентов, страдающих различными психоневрологическими заболеваниями, а также проходящих нейрореабилитацию после инсульта", - говорится в сообщении.
По данным вуза, результаты научных изысканий и экспериментов будут представлены в виде специального модуля и использованы для модернизации известной программной платформы OpenNFT.org, применяемой в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира и позволяющей проанализировать активность сканируемого мозга в режиме реального времени.
Исследования ведутся в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 1,2 миллиона рублей. Первые результаты работ уже отражены в статье.
"Мы планируем, что наша разработка снизит долю недостоверных данных за счет получения более полной картины параметров качества, что позволит вовремя исправлять возникающие во время сканирования искажения, тем самым снижая затраты на сканирование, диагностику и реабилитацию на основе нейроинтерфейса и увеличивая точность процедуры", - цитирует пресс-служба слова ассистента кафедры технической кибернетики Самарского университета Никиту Давыдова.
Комплекс параметров качества будет обрабатываться нейросетью, чтобы эффективно отражать различные аспекты качества сканирования. Данные для экспериментальной проверки разрабатываемой технологии самарские ученые получают от коллег из Йельского университета и в базах данных открытого доступа.